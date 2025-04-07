Скандал в Луцке: водитель известной службы такси склонял клиентку к интиму, — СМИ

Луцкий водитель, работающий в компании Bolt, во время одного из вызовов совершил против воли клиентки оскорбительные действия сексуального характера. На это женщина вызвала патрульных, которые отреагировали на инцидент. Дело рассмотрел Луцкий горрайонный суд.

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Сам инцидент произошел 18 января, как говорится в материалах дела, поступивших в суд из управления патрульной полиции области.

Водитель Юрий приехал на утренний вызов в пределах Луцка: около 08:00 часов он должен был забрать клиентку и доставить ее в пункт назначения. Зато, когда пассажирка села в автомобиль, он начал проявлять к ней необычный интерес.

В материалах дела говорится о том, что водитель "совершил против желания" женщины "оскорбительные действия сексуального характера". Как призналась клиентка правоохранителям, Юрий сначала делал непристойные комментарии относительно ее внешности, а потом и вовсе предложил совершить действия интимного характера. При этом сама женщина такого желания не выражала и не побуждала водителя к таким предложениям.

После того, как водитель начал предлагать услуги интимного характера, пассажирка решила позвонить в полицию. Патрульные прибыли на место, выслушали жалобы и составили на мужчину административный протокол по части 1 статьи 173-7 КУоАП (о сексуальном домогательстве).

Сам мужчина признал свою вину, что подтверждает его письменное заявление.

Вскоре дело рассмотрел Луцкий горрайонный суд. В итоге водителя оштрафовали на 1360 гривен, а также обязали заплатить 605 гривен в государственную казну.

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