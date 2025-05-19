Болен эпилепсией: в ЦПД опровергли информацию об избиении мужчины ТЦК в Одессе

Местные СМИ и нардеп Алексей Гончаренко сообщали, что сотрудники ТЦК якобы избили мужчину и довели до эпилептического припадка, бросив его на улице.

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Эту информацию опровергли в Центре противодействия дезинформации.

Там напомнили, что в Telegram-каналах появилось видео, на котором неизвестный мужчина лежит посреди дороги на улице Независимости в Одессе. В подписях к видео утверждалось, что мужчину якобы избили сотрудники патрульной полиции и ТЦК и СП. Так об этом написал Алексей Гончаренко, народный депутат от политической партии "Европейская солидарность".

"Пишут, что в Одессе посреди дороги лежит избитый мужчина в судорогах. По словам местных, это сделали ТЦК. Его "паковали" так, что довели до эпилептического приступа. А потом просто исчезли. Человека оставили лежать на асфальте, как хлам. Скорую ему вызвали уже жители. Это — мобилизация? Нет. Это — унижение и издевательство", — написал он в посте в соцсетях.

Сообщение Алексея Гончаренко Фото: скриншот

В Центре противодействия дезинформации утверждают, что "после верификации информации в Национальной полиции Украины, которая пообщалась непосредственно с мужчиной", выяснилось, что у пострадавшего диагностирована эпилепсия.

"После употребления алкоголя он упал на землю. Впоследствии его нашла женщина, которая и вызвала бригаду скорой помощи. Следовательно, информация о его избиении работниками УПП и ТЦК и СП — не соответствует действительности", — резюмировали в Центре.

Напомним, народный депутат Алексей Гончаренко, комментируя инцидент в Одессе, публично поставил под сомнение право ТЦК носить "пиксель". Он обратился в Кабинет министров и Минобороны с просьбой разработать для работников ТЦК отдельную форму, отличную от формы ВСУ. В своей заметке в соцсети он заявил, что "ТЦК не должны носить пиксель" и что "военные стали стесняться надевать пиксель", поскольку "люди разбегаются в разные стороны, только чтобы тебя обойти, а в крайних случаях доходит даже до драки".