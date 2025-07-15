Казино, дропы и миллионы: в деле активиста Гусакова всплыли подозрительные переводы

Назария Гусакова, который стал фигурантом нескольких уголовных производств, обвиняют в участии в схемах отмывания денег через подставных лиц и игорные сервисы. Журналисты получили документы, подтверждающие массовые переводы на его счет, похожие на типичную схему "дроп-конвертация-наличные".

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Как сообщает РБК-Украина, в распоряжении журналистов оказались документы, которые указывают на подозрительную финансовую активность львовянина Назария Гусакова, в частности получение десятков одинаковых переводов от предположительно подставных лиц и дальнейший вывод средств через игорные сервисы.

В течение 2021 года на банковский счет, оформленный на Гусакова Назария Олеговича, регулярно поступали переводы в размере более 25 тысяч гривен каждый. Деньги перечисляли физические лица с именами, которые в основном имеют иностранное происхождение, что может свидетельствовать об использовании так называемых "дропов" — подставных лиц для сокрытия реальных источников средств.

Скриншот из источников РБК-Украина Фото: РБК-Украина

После поступления средств часть из них системно выводилась через онлайн-платформы, связанные с игорным бизнесом. В документах зафиксированы переводы на:

LeoGaming — более 110 тысяч гривен;

IBOX GAME, KYIV — 24 тысячи гривен;

"Лотереи P10" через терминалы — более 2 миллионов 100 тысяч гривен в целом.

По данным источников, часть транзакций также могла проходить через платежную систему LeoGaming Pay. Эта компания, вместе с IBOX, фигурирует в масштабных схемах отмывания средств, связанных с более чем 20 фиктивными предприятиями. Вероятным организатором таких схем является Алена Шевцова — лицо, которое упоминали в ряде журналистских расследований о теневом обслуживании онлайн-казино в Украине и за рубежом.

По словам источников, типичная структура финансовых потоков соответствует схеме "дроп — конвертация — игорная платформа — наличные или офшоры". Формат переводов — одинаковые суммы, регулярные платежи — указывает на попытки обхода систем финансового мониторинга.

Параллельно со сливом финансовых документов продолжается публичный скандал вокруг самого Гусакова.

Что известно о деле Назария Гусакова

31-летний львовянин Назарий Гусаков, страдающий спинальной мышечной атрофией (СМА), оказался в центре резонансного скандала. Его подозревают в возможном злоупотреблении собранными на лечение благотворительными средствами.

Для поддержания жизни он ежемесячно требует не менее 5 тысяч евро на лекарства. Часть препаратов предоставляет городская власть Львова, однако мужчина неоднократно объявлял публичные сборы в соцсетях, объясняя это недостатком доз и необходимостью проходить реабилитацию.

Но в июне 2025 года в соцсетях появились призывы проверить прозрачность сборов. Пользователи обратили внимание на отсутствие финансовых отчетов, повторное использование фото, которые должны были иллюстрировать покупку лекарств, а также на упоминания об азартных играх в старых публикациях Гусакова. В то же время прямых доказательств нецелевого использования донатов пока не обнародовано.

Правоохранительные органы открыли два уголовных производства — по статьям 190 (мошенничество) и 209 (отмывание доходов, полученных преступным путем) Уголовного кодекса Украины. Следственные действия продолжаются.

Напомним, делом заинтересовался и президент Владимир Зеленский. Он сообщил, что лично заслушал доклад министра внутренних дел Игоря Клименко по Гусакову.

Фокус выяснил, как скандал с Гусаковым бьет по доверию к собранию.

Как недавно писал Фокус, по делу Назария Гусакова задержали его друга: тот пытался сбежать и наехал на полицейского.