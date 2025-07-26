На Черниговщине неизвестный застрелил жеребенка: полиция ищет злоумышленника

Полуторамесячный жеребенок был найден мертвым на территории Менской общины Черниговской области

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Информация о том, что на территории Менской общины обнаружен мертвый жеребенок с огнестрельным ранением, возрастом около полутора месяцев, в полицию поступила в пятницу, 25 июля.

Правоохранители, как сообщается, проводят ряд следственных действий, чтобы установить лиц, причастных к жестокому обращению с животным.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований. Открыто производство по ст. 299 Уголовного кодекса Украины (жестокое обращение с животными), что наказывается ограничением свободы на срок от одного до трех лет или лишением свободы на срок от двух до трех лет.

Местный телеграм-канал "Твой Чернигов" сообщает, что жеребенок вместе с матерью был привязан возле водоема.

Очевидцы также сообщают, что видели автомобиль, из которого раздались выстрелы.

Убитый неизвестными жеребенок Фото: соцсети

Полиция обращается к гражданам, которые могут обладать какой-либо информацией об обстоятельствах происшествия, сообщить об этом по номеру 102.

Напомним, в Карпатах неизвестный мужчина бил лошадь, заставляя ее тянуть тяжелый ствол дерева. Событие происходило во время строительства коттеджей для отдыха в Буковеле.

Также мы писали, как работник предприятия по добыче янтаря издевался над собакой, потому что она съела его обед.

Отметим, в декабре 2024 года Фокус писал об издевательствах над животным, которые произошли в одном из Киевских микрорайонов. Местные жители записали видео, как неизвестный мужчина бил и толкал собственного пса, и даже садился на него верхом. Впоследствии зоозащитники сообщили, что киевлянина задержали. Пса показали ветеринарам, которые обнаружили ушибы и подозревали переломы ребер и травму головы. Животное отобрали у владельца и начали искать нового хозяина, который справится с собакой, которая, оказывается, оглохла.