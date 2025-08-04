Аналитики прогнозируют рост игорного рынка более чем на $30 млрд благодаря криптовалютам, — исследование

Внедрение криптовалют может стать ключевым драйвером роста глобального игорного рынка: по оценкам аналитиков, к 2028 году объем индустрии вырастет более чем на $30 млрд, в значительной степени — благодаря развитию криптоказино и децентрализованных платформ.

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Об этом сообщает издание Tribal Business News со ссылкой на Casino Global Market Report 2024, пишут "Украинские новости".

Наибольший рост наблюдается в странах с высокой диджитализацией финансов и гибким регулированием цифровых активов. Например, наземное казино Choctaw в штате Оклахома стало первым в США, которое интегрировало возможность обмена криптовалют на фишки непосредственно на игровом поле — без банкоматов и сторонних кошельков.

Директор Саѕіпо. uа Александр Бабенко считает, что подобные технологии — лишь начало глобальной трансформации индустрии.

"Мир стремительно движется в сторону децентрализованных финансовых решений. Криптовалюты позволяют сделать гемблинг более доступным, а главное — анонимным и быстрым. Украина не должна оставаться в стороне от этих процессов", — отметил Бабенко.