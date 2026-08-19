Ирину Мудрую задержали следователи НАБУ: что происходит по делу "Форест Гамп", — нардеп

Народный депутат Алексей Гончаренко сообщил о задержании бывшей заместительницы главы офиса президента Ирины Мудрой. По словам Гончаренко, её передали следователям НАБУ. Также нардеп написал, что в настоящее время бывшая советница находится в изоляторе временного содержания.

Информация о задержании Ирины Мудрой появилась в Telegram-канале народного депутата около 18:30 19 августа. Правоохранительные органы пока не подтвердили арест.

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