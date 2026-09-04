НАБУ и САП проводят спецоперацию в Офисе генпрокурора: уже есть задержание, — СМИ

НАБУ и САП проводят масштабную спецоперацию по разоблачению преступной группировки, которую возглавлял один из должностных лиц Офиса генерального прокурора.

Об этом сообщает Национальное антикоррупционное бюро, а также журналист УП Михаил Ткач.

НАБУ и САП проводят масштабную спецоперацию

По данным следствия, организация обеспечивала "крышу" сети мошеннических колл-центров и занималась легализацией незаконного имущества.

"НАБУ и САП проводят спецоперацию по разоблачению преступной организации во главе с должностным лицом Офиса Генерального прокурора Украины, причастной к крышеванию сети мошеннических колл-центров и легализации имущества. Подробности — позже", — говорится в заявлении.

По данным источников УП в деловых кругах, НАБУ и САП уже задержали начальника кибердепартамента ОГП Сергея Кропиву. Официального подтверждения этому пока нет.

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"Национальное антикоррупционное бюро проводит следственные действия в Офисе генерального прокурора в рамках спецоперации по разоблачению преступной организации", — сообщают журналисты.

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