Пробыл в СИЗО менее суток: под залог вышел Ценов "Прайс" по делу "Карфаген"

6 ноября внес залог и вышел из СИЗО высокопоставленный чиновник Национальной полиции Владимир Ценов "Прайс", сообщили СМИ. При этом решение об аресте и залоге было принято менее суток назад, вечером 5 ноября. Чем известен Ценов, фигурирующий в материалах дела "Карфаген" НАБУ?

Около 13:00 6 ноября СМИ "Радио Свобода" сообщило о выходе под залог Владимира Ценова, известного как "Прайс". Информация поступила от неназванных источников в правоохранительных органах. Источники рассказали, что за фигуранта внесли залог в размере 15 млн грн: деньги собрали менее чем за 24 часа.

Анонимные собеседники журналистов сообщили, кто передал 15 млн грн, чтобы Ценов был помещён под домашний арест. Это два человека — отец, который предоставил 13 млн грн, и ещё один человек, предоставивший 2 млн грн (имя не указано).

СМИ напомнило, что Владимир Ценов фигурировал во второй части материалов дела "Карфаген", обнародованных НАБУ 4 ноября. Согласно версии следователей, он, как подозревают, прикрывал деятельность колл-центров, чтобы Национальная полиция не занималась ими.

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Владимир Ценов — первый заместитель начальника Департамента стратегических расследований Национальной полиции Украины, полковник полиции. На портале НАЗК размещена электронная ежегодная декларация должностного лица. Официальный доход Ценова в 2025 году — около 900 тыс. грн, его супруги Ксении — около 2 млн грн. Кроме того, у семьи есть наличными около 80 тыс. долл. и на счетах 130 тыс. грн и 2 тыс. долл. (ориентировочно).

Дело "Карфаген" — электронная декларация Владимира Ценова "Прайса" за 2025 год Фото: Скриншот

Подчеркнем, что любое лицо считается невиновным до тех пор, пока его вина не будет официально доказана в судебном порядке.

Дело "Карфаген" — какова роль Ценова "Прайса"

Отметим, что в материалах дела "Карфаген" НАБУ упоминает фигуранта с кличкой "Прайс" в контексте "крышевания" незаконных колл-центров. Фигурант "Криминал" общался с высокопоставленным чиновником Нацполиции, а также с высокопоставленным чиновником СБУ, которые предупреждали о следственных действиях правоохранителей в отношении "офисов" и предоставляли "иммунитет" от возбуждения дел. Кроме того, когда в результате сбоя обыски и изъятие техники всё-таки провели, представители правоохранительных органов придумали схему, чтобы освободить арестованные вещи. Также после начала кампании против колл-центров, развернувшейся в начале 2026 года, в Нацполиции советовали "уйти в подполье" и работать не из офисов, а из квартир. За эти услуги фигурантам платили криптовалютой, как установили следователи.

Следователи НАБУ выяснили, что преступная группировка управляла сетью из 52 колл-центров, расположенных в Киеве, Львове и Ивано-Франковске. Также в сфере интересов злоумышленников находилась сеть магазинов U420, торгующих запрещенными наркотическими веществами. Другие направления — насилие, избиения, вымогательство, шантаж, печатание фальшивой валюты. Один из инцидентов, о которых рассказали следователи НАБУ: преступники избили людей в Вене, этот вопрос европейские правоохранители обсуждали с украинскими, а те затем передали данные главе группировки. 5 ноября НАБУ сообщило, что фигурант из Нацпола получил подозрения по ч. 3 ст. 255 (создание, участие в преступной организации), ч. 4 ст. 368 Уголовного кодекса (получение взятки).

Напоминаем, что 5 ноября появился первый комментарий главы ОП Кирилла Буданова по делу "Карфаген", к которому имеют отношение высокопоставленные чиновники Нацпола, СБУ и Офиса генерального прокурора.