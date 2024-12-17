Виталий Борисюк объяснил, почему Антонина Паперная не возвращается в Украину — видео

Муж Ольги Сумской, Виталий Борисюк, назвал сложной ситуацией падчерицы, Антонины Паперной, которая из-за войны не может покинуть Россию. Дочь Сумской от первого брака, проживающая в России, имеет семью, дом и детей, поэтому, по его словам, не может просто так покинуть страну.

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Виталий Борисюк, муж Ольги Сумской, прокомментировал скандальную ситуацию падчерицы, актрисы Антонины Паперной, которая несмотря на агрессию РФ не вернулась на Родину. Подробностями он поделился в программе "Тур звездами" на Люкс ФМ.

Виталий Борисюк объяснил, что, несмотря на желание Антонины вернуться, она не может выехать из России из-за своей семьи и недвижимости. Он считает, что ее не выпустят из страны с двумя детьми.

"Тоня для меня как родной ребенок. Я с ней с полугодовалого возраста, и она с самого раннего возраста привыкла называть меня папой. Я так же переживаю за нее, как за своего ребенка, и хейт перепадает мне, а не только Оле! Ну знаете, кто об этом пишет? Если бы действительно они эту ситуацию просканировали и поняли, что нельзя так просто взять с двумя детьми и уехать, когда у тебя дом, когда у тебя вся жизнь там. И как она оттуда уедет? Их просто не выпустят" — добавил он.

Также Виталий рассказал, что из-за пребывания Антонины в России ему и его жене приходится сталкиваться с негативными реакциями и хейтом. Однако, по его словам, для него Антонина — как родная дочь, и он волнуется за нее, как за своего собственного ребенка.

Фото: yaglych

Кто такая Антонина Паперна?

Антонина Паперная — украинская актриса, дочь актрисы Ольги Сумской от ее первого брака с актером Владимиром Паперным. Антонина получила известность благодаря участию в различных театральных и телевизионных проектах, в частности в российском кинематографе. Она работает в России и активно занята в местной кино- и театральной индустрии.

Антонина замужем за российским актером и режиссером Андреем Шалепой, с которым у нее есть двое детей. Ее личная жизнь, как и карьера, связана с Россией, где она проживает уже несколько лет.

В связи с войной в Украине и агрессией России, личная жизнь Антонины оказалась в центре внимания и критики. Многие украинцы возмущены ее решением оставаться в России, поскольку она не высказала четкой позиции относительно войны и не покинула страну после начала военной агрессии.

Напомним ранее мы писали, что Сумская рассказала, как ее дочери живется в России.

Кроме этого, Фокус писал, что Ирма Витовская прокомментировала позицию старшей дочери Ольги Сумской.