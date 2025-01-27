Турецкий бизнесмен Мурат Налчаджиоглу прокомментировал слухи о романе с Ириной Билык, рассказав об их отношениях. Налчаджиоглу заявил, что с Билык их связывает дружба, а также высоко оценил ее талант и внешний вид.

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Украинский бизнесмен турецкого происхождения Мурат Налчаджиоглу ответил на слухи о возможном романе с певицей Ириной Билык. Ранее Билык приняла участие в фотосессии для косметического бренда, основателем которого является Налчаджиоглу, а бизнесмен был замечен на ее концерте. В интервью Fashionreality.tv Мурат поделился своим видением отношений с артисткой.

"Ирочка, Ира — конечно, богиня. Она — легенда украинского шоу-бизнеса. У нас с ней очень близкая дружба, мы давно знакомы. Я ее люблю как человека и ценю ее творчество. Ира выглядит просто роскошно. Она шикарная женщина, и каждая ее песня полна душевности. Если она согласится, я бы с удовольствием поужинал с Ирой", — отметил Мурат.

Ирина Билык также прокомментировала их сотрудничество: "Он мой давний друг, мачо, которого я знаю более 20 лет. Мы решили по дружбе сделать коллаборацию".

Напомним, у Ирины Билык двое сыновей: 25-летний Глеб, рожденный в отношениях с Андреем Оверчуком, и младший Табриз, который появился на свет в 2015 году с помощью суррогатной матери. Тогда Ирина была замужем за российским режиссером Асланом Ахмадовым, с которым развелась в 2021 году.

Заметим, что Мурат в течение 10 лет был женат на певице Ани Лорак, которая предала Украину, молчит о войне и продолжает в РФ выступать для россиян. Экс-супруги имеют общую дочь Софию. В марте 2024 года Мурат Налчаджиоглу развелся со своей второй женой, визажисткой Лилией Реус.

Напомним, ранее мы писали, что бывший муж Ани Лорак засветился в компании молодой девушки — что известно о новой избраннице бизнесмена.

Кроме этого, Фокус писал, что Ани Лорак удивила снимком 13-летней дочери.