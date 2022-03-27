Ветеран ООС рассказал, что его избили и ограбили бойцы теробороны (фото)

По словам пострадавшего Владимира Семенчука, в конфликте с военнослужащими он "отделался" синяками и пустым кошельком, поскольку бойцы из теробороны "забыли положить на место" три тысячи гривен.

Эксперта по кибербезопасности, ветерана АТО/ООС Владимира Семенчука избили и ограбили бойцы территориальной обороны. Об этом пострадавший рассказал в своем Facebook.

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По словам Семенчука, он решился рассказать об инциденте, чтобы "очистить ряды Вооруженных сил Украины от всякой нечисти".

Ветеран боевых действий рассказал, что сперва бойцы территориальной обороны узнали в нем "элитного диверсанта", однако все обвинения были сняты после того, как к месту происшествия приехали сотрудники Службы безопасности.

"Благодаря Богу у меня просто синяки и пустой кошелек (-3000 гривен, видимо просто ребята из ТрО забыли эти деньги положить на место)… Но ведь могло быть по другому сценарию, что бы "убрать косяк". Что будем делать, уважаемые?", — задался вопросом Семенчук в своем Facebook.

[ + – ] Ветерана АТО Владимира Семенчука избили и ограбили бойцы теробороны

Пострадавший также рассказал, что в свой адрес от бойцов территориальной обороны услышал антисемитские оскорбления, когда у него нашли религиозные вещи. Однако, Семенчук в публикации, не уточнил, где именно произошло ЧП с участием ТрО.

"…Пошли оскорбления как меня, так и всего Израиля. "Ж*д", "хитрож**ые вы все" и тому подобное. И это говорить мне офицеру, АТОшнику?", — добавил ветеран и показал последствия конфликта с бойцами теробороны.

В комментариях Семенчук сообщил, что предъявил вооенослужащим свое удостоверение участника боевых действий, но "оно подействовало наоборот".

[ + – ] Ветерана АТО Владимира Семенчука избили и ограбили бойцы теробороны

Напомним, несколькими днями ранее член праворадикальной организации "Основы будущего" Сергей Бондарь обвинил бойцов территориальной обороны в гибели множества украинских военнослужащих в Киеве. Экс-боец подразделения "Гарпун" утверждал, что солдат ВСУ принимали за членов "вражеских ДРГ" и убивали.

Также сообщалось, что бойцов территориальной обороны приравняли к военнослужащим, которые принимали участие в боевых действиях. Солдаты ТрО теперь могут получать пенсии с 55-летнего возраста. Повышение выплат также предусмотрено для членов семей, которые потеряли своих близких, состоящих в теробороне.