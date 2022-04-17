После сюжета на ТВ войска РФ нанесли ракетный удар по "Киевскому бронетанковому" (видео)

Российские Telegram-каналы смогли определить по сюжету, в каком именно цеху ремонтировали трофейную бронетехнику российской армии. В результате удара некоторые сотрудники погибли.

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16 апреля войска РФ нанесли ракетный удар по цеху "Киевского бронетанкового завода" в Киеве. Атаку осуществили после сюжета на телеканале 1+1. Об этом сообщает Defense Express.

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Телеканал 1+1 выпустил сюжет, в котором рассказывалось о ремонте трофейной российской техники. Однако показав изнутри цех, российские Telegram-каналы смогли точно установить, где находилось предприятие. Утром 16 апреля по цеху был нанесен ракетный удар. В результате были погибшие и раненые сотрудники предприятия.

[ + – ] Публикация о координатах

Фотографии с места событий начали появляться только вчера, когда были завершены все спасательные операции.

[ + – ] Кадры из сюжета

Вместе с тем в сюжете не указывалось название и место предприятия. Однако показанных кадров оказалось достаточно, чтобы определить расположение цеха. Как пишут в издании, "Киевский бронетанковый завод" достаточно часто показывали в телесюжетах с 2014 года, поэтому определить координаты не было сложной задачей.

Киевский бронетанковый завод специализировался на выпуске БТР-3 и ремонте танков Т-72.

Напомним, 16 апреля войска РФ обстреляли Дарницкий район Киева. Взрывы были слышны на окраинах города.

15 апреля войска РФ заявили, что обстреляли в Киеве Жулянский машиностроительный завод "Визар". В российском Минобороны заявили, что это был ответ на якобы диверсии ВСУ на российских территориях.