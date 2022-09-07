Путин признался в наличии российской техники на Запорожской АЭС (видео)

Во время экономического российский лидер на камеры заявил о том, что на территории ЗАЭС разместились солдаты Росгвардии и поставили там военные машины "Тигры". Кроме того, Путин оговорился и назвал ЗАЭС военной базой, но потом поправил себя.

Президент России Владимир Путин фактически признал, что на территории Запорожской атомной электростанции находятся бойцы Росгвардии. Об этом лидер РФ заявил во время Восточного экономического форума в среду, 7 сентября.

Путин четко заявил в своем выступлении на форуме, что российские военные контролируют станцию. Однако он продолжил утверждать, что Генштаб РФ не отдает приказы обстреливать атомную электростанцию.

Ну "Тигры" (российский многоцелевой автомобиль повышенной проходимости, бронеавтомобиль, армейский автомобиль-вседорожник, — ред.) стоят там. Это Росгвардия занимается обеспечением безопасности, — сказал Путин.

В этом месте своего монолога президент РФ оговорился. Сначала он сказал, что россгвардейцы охраняют "периметр военной базы", но через секунду поправил себе и произнес фразу "охраняют периметр электростанции".

Глава Кремля также коснулся в своей речи миссии МАГАТЭ, которая посещала Запорожскую АЭС несколько дней назад.

"На территории станции нет военной техники. Это сотрудники МАГАТЭ должны были увидеть и сейчас могут увидеть, потому что двое там остались" — подчеркнул Путин.

Эта реплика российского президента относилась к отчету Международного агентства по атомной энергетике по итогам поездки миссии на ЗАЭС в Энергодаре.

Члены организации подтвердили факт оккупации ЗАЭС вооруженными силами РФ. Участники миссии присутствие российских военных, их техники и оборудования в различных местах на ЗАЭС. А несколько военных грузовиков, выкрашенных защитной краской и с нанесенными белимы буквами "Z" — символом российской агрессии в Украине — наблюдатели МАГТАЭ видели своими глазами на первом этаже зала первого и второго энергоблоков.

Более того, военную технику на ЗАЭС зафиксировали даже камеры российских журналистов-пропагандистов, которые снимали визит МАГАТЭ на Запорожскую атомную электростанцию.

Заметим, что размещение вооружения и техники на станции грубо нарушает нормы международного права.

Кроме этого. Владимир Путин в очередной раз на камеры пожаловался, что якобы украинские военные обстреливают атомную электростанцию, чтоб обвинить в этом Россию. По его словам, российские солдаты находили на территории станции обломки снарядов HIMARS и "других западных средств поражения".

Напомним, Совбез ООН призвал создать "зону безопасности" на ЗАЭС. Как заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, ЗАЭС не должна быть целью для военных действий.

Фокус также писал о том, что оккупанты РФ снова обстреляли ЗАЭС. После очередной атаки захватчиков по Запорожской АЭС есть повреждения в спецкорпусе, а также емкости с дистиллированной водой, которая вблизи второго энергоблока.