Начал искать "лепестки" под ногами: пропагандист Красовский боится участия Татарского

Журналист заявляет, что уже не чувствует себя в безопасности, как раньше, и опасается, что его могут ликвидировать.

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Российский пропагандист Антон Красовский, призвавший убивать украинских детей, а также закрывать украинцев в домах и сжигать там заживо, стал беспокоиться о своей жизни. Он пожаловался, что уже не может ходить по улицам города, как было раньше. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

Красовский признался, что боится, что ему могут подложить противопехотную мину прямо в подъезде его дома.

"Поднимался сейчас домой пешком по лестнице (лифта нет у меня, — не положено) и на разбитой лестнице своей инстинктивно высматривал "лепесток". Вот бумажка какая-то зеленая, осколок бутылки, этикетка. Не знаю, смогу ли я теперь когда-то мирно не смотреть под ноги", — написал он.

Ранее по Красовскому "прошёлся террорист Игорь Стрелков-Гиркин, заявив, что не верит в патриотизм его и его коллеги Маргариты Симоньян.

"Когда главная пропагандистка от патриотизма эта Маргоша Симоньян — разложившаяся абсолютная алкоголичка, и тот самый Антон Красовский, который до недавнего времени у нее был, тот же самый под*рас, был одним из главных патриотов — ну о чем можно дальше говорить", — сказал Гиркин.

Напомним, что в России ликвидировали российского пропагандиста Владлена Татарского, презентовав ему статуэтку на его творческом вечере. Подобные статуэтки также стали получать военные эксперты, поддерживающие войну в Украине.

Напомним, что директор российского пропагандистского ресурса Russia Today Антон Кузнецов-Красовский, ранее призывавший к геноциду украинцев, был заочно осужден в Украине на 5 лет заключения с конфискацией имущества.