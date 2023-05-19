"Холоднояровцы" показали эвакуацию разбитых американских "Хамви" с поля боя (видео)

Легкие бронированные машины Humvee, получившие критические повреждения, смогут снова выполнять боевые задания после ремонтных работ.

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Украинские защитники эвакуировали армейские внедорожники HMMWV, которые получили существенные повреждения в боях с российскими захватчиками. В Telegram -канале 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр" опубликовали соответствующее видео.

Бойцы рассказали, что транспортные средства американского производства получили, как может показаться, на первый взгляд критические повреждения, но все же их можно восстановить. После ремонтных работ технику вернут в подразделения.

"300-е" "Хамви" эвакуируют в тыл на ремонт", – говорится в сообщении.

История создания и трансформации бронеавтомобиля HMMWV

Американский легкий бронеавтомобиль HMMWV, известный как Humvee ("Хамви"), выпускается компанией AM General. Принят на вооружение в 1980-х годах. Они могут выполнять различные функции, в зависимости от комплектации. Некоторые специалисты называют автомобили HMMWV морально устаревшими, поскольку участие в боевых действиях во многих регионах якобы подтверждает их низкую проходимость, маневренность и боевые свойства. В октябре 2020 года компания AM General представила новый вариант легкого бронированного колесного автомобиля Humvee. Он получил наименование NXT 360. Транспортное средство оборудовали кузовом типа пикап с вместительным открытым грузовым отсеком. Бронированное стекло на задней части боевой машины заменено бронеплитами.

Напомним, 9 мая бойцы показали, как ВСУ транспортируют разбитую технику вблизи Бахмута. На видео можно увидеть, что зафиксированы подбитые БМП и бронеавтомобили. Один из бойцов объяснил, что приходится транспортировать эту технику. Защитник обратился к украинцам и призвал не забывать, какой ценой дается оборона Украины в боях с российскими захватчиками.

Также 4 мая в соцсети показали перевернутый Bushmaster и подбитый БТР M113. На дороге, ведущей на Бахмут, зафиксирован и уничтожен бронеавтомобиль немецкого производства Dingo ATF и МТ-ЛБ советского производства.