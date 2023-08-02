"Была и будет тяжелая борьба": в Пентагоне оценили контрнаступление Украины

Пресс-секретарь ведомства Пэт Райдер заявил, что украинское контрнаступление продвигается вперед и Вашингтон будет поддерживать Киев столько, сколько потребуется.

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Бригадный генерал Пэт Райдер, пресс-секретарь Пентагона 1 августа на брифинге заявил, что контрнаступление Вооруженных сил Украины будет тяжелым и длительным. Однако Соединенные Штаты Америки будут поддерживать страну столько, сколько потребуется.

По его словам, в США продолжают видеть, как украинское контрнаступление "продвигается вперед", добавив, что для ВСУ это "была и будет трудная борьба".

"Продолжаем видеть их (ВСУ — ред.) контрнаступление вперед. Для них это была и будет тяжелая борьба. И снова наше внимание будет сосредоточено на общении с ними, на общении с нашими союзниками и партнерами, чтобы гарантировать, что, поскольку у них есть потребности на поле боя, мы сможем их поддержать", — заявил Райдер

Райдер напомнил слова министра обороны США Ллойда Остина на последнем заседании Контактной группы по обороне Украины о контрнаступлении. Он отмечает, что "это будет марафон, а не спринт". То есть речь идет о том, что контрнаступление ВСУ может затянуться во времени. Однако он подчеркнул, что Вашингтон "будет поддерживать Украину столько, сколько потребуется".

Генерал Пэт Райдер отметил, что все хотят мира в нашей стране, но готовность к мирным переговорам определяет Украина.

"Украина должна сама определить, когда она будет готова начать мирные переговоры. Тем временем мы сосредоточимся на том, чтобы продолжать поддерживать их и их просьбы о помощи в области безопасности, чтобы они могли защитить свою страну и вернуть свою суверенную территорию", — подчеркнул пресс-секретарь Пентагона.

Напомним, Фокус писал о том, как танки из США обеспечат успех контрнаступления ВСУ. Совсем скоро ВСУ получат американские танки Abrams, но не последней модели. По мнению военных экспертов, даже старые они не хуже любого Leopard и явно эффективнее российского танка Т-90 "Прорыв".

Кроме этого, обучение на танках M1 Abrams не базе Графенвер заканчивают около 200 украинских военных. Представитель командования США в Европе Уильям Спикс говорил, что бойцы ВСУ очень быстро учатся.