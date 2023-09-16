Запад на смог должным образом обучить солдат ВСУ перед началом контрнаступления, — FT

По словам журналистов, российские силы также продолжают учиться у ВСУ и адаптировать свою тактику. Они отражают украинские атаки, используют БПЛА и рассредоточивают линию снабжения.

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Западные инструкторы не смогли должным образом обучить украинские войска перед началом контрнаступления. Так, подготовка была слишком короткой. Об этом пишет издание Financial Times.

По словам журналистов, один из главных недостатков западной военной подготовки – продолжительность всего в 5 недель. Союзникам Украины стоит признать недостатки в подготовке, а также в оснащении ВСУ. Все это способствовало слишком медленному прогрессу.

Как рассказал один из командиров 78-го отдельного полка ВСУ с позывным "Сулейман", он бы погиб, если бы делал только то, чему его учили западные военные. Военный рассказал, что тренировался с британскими, американскими и польскими солдатами. Некоторые из них давали плохие советы.

Издание пишет, что замедление контрнаступления ВСУ произошло из-за огромных минных полей ВС РФ. Также украинские войска подвергаются атакам российских вертолетов и тяжелой артиллерии.

По словам украинских и западных чиновников, потери западной военной техники в начале контрнаступления составили почти пятую часть всего предоставленного вооружения. Поэтому украинское командование решило изменить стратегию.

Сообщается, что новая стратегия Украины уже заимела некоторый успех, но без внезапного краха российских войск. Предполагается, что в лучшем случае Силы обороны Украины будут продвигаться медленно.

Однако, как отметили журналисты, российские силы продолжают учиться у своих противников и адаптировать свою тактику, будь то путем рассредоточения линий снабжения, более широкого использования беспилотников или отражения украинских атак.

"Большое преимущество России по сравнению с тем, что было 18 месяцев назад, заключается в том, что она уважает наши силы и понимает нашу реальную мощь", — заявил неназванный чиновник ВСУ.

Напомним, что в Офисе президента Украины рассказали о состоянии украинского войска и украинского контрнаступления. В частности, уверены, что у ВСУ есть оружие, способное уничтожить доминирование ВС РФ в Черном море. Кроме того, Силы обороны мастерски используют ограниченные ресурсы во время контрнаступательных действий: это шокировало западных партнеров.