Охрана коксохима в Авдеевке до последнего препятствовала ВСУ попасть на территорию,— боец

На этой территории, считает боец, можно закрепиться, там есть тоннели, железобетонные сооружения, которые танк не пробьет, и туда не могли попасть военные, которым это было необходимо.

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Охрана Авдеевского коксохимического комбината до последнего не пускала украинских защитников на территорию предприятия. Об этом "Еспресо" рассказал военнослужащий ВСУ Андрей "Север" Шишук.

"Авдеевский коксохим является очень важным стратегическим объектом. Это предприятие площадью больше, чем два села. И сейчас есть задача насытить его нашими воинами, и это надо было сделать раньше. Я видел, что было постоянное препятствование со стороны работников и охраны этого завода, которые до последнего препятствовали военным попасть на территорию комбината", — сказал Шишук.

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"Нас разматывают на подходе": ВС РФ жалуются на потери в Авдеевке, но закрепятся возле коксохима

По словам военнослужащего, большинство военных слушались этих охранников, а в то время надо было делать боевые позиции и оборону.

"На мой взгляд, вся охрана, которая там до сих пор остается, является будущим мобилизационным резервом нашего врага. Они твердо решили там остаться. Произойдет такая же ситуация, как в Северодонецке, когда работники "Азота" тысячами остались с семьями, а потом воевали против нас под Бахмутом. В Авдеевке они все рассчитывают остаться и быть присоединенными к так называемой "ДНР", — предположил Шишук.

По его мнению, доверять охранникам комбината не стоит.

"Они видят движение наших войск и препятствуют им. На этой территории можно закрепиться, там есть тоннели, железобетонные сооружения, которые танк не пробьет. И туда не могли попасть военные, которым это было необходимо. Может не так владелец в этом заинтересован, как именно местные организовали это препятствование", — подчеркнул Шишук.

Напомним, что наступление ВС РФ на Авдеевку повлекло большое количество потерь в ВС РФ как в технике, так и личного состава. По некоторым пунктам они стали рекордными.

Ранее сообщалось, что продвижение оккупантов под Купянском остановлено, ВСУ контратакуют под Авдеевкой.