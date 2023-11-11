Китай разворачивает военно-морские силы на Ближнем Востоке: ISW назвали причину

По словам аналитиков, Пекин использует войну Израиля и боевиков ХАМАСа для создания имиджа "справедливого" и "ответственного" посредника, противопоставляя себя "предвзятым" США.

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Китайская Народна Республика (КНР) расширила размещение военно-морских сил на Ближнем Востоке, предположительно, чтобы увеличить свое влияние в регионе на фоне войны Израиля с ХАМАСом. Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW) от 10 ноября.

Американские аналитики указали на то, что 44-я оперативная группа ВМС Китая завершила плановую миссию по сопровождению в Аденском заливе 2 октября, после чего сохраняла свое присутствие в регионе, проводя серию "визитов доброй воли" в Оман, Кувейт, Катар и ОАЭ до 3 ноября. Кроме того, визит в ОАЭ включал совместные морские учения.

Авторы отчета предполагают, что целью расширенного присутствие ВМФ Китая в регионе не было реагирование на непредвиденные обстоятельства, связанные с войной Израиля с боевиками ХАМАСа.

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"Создание военно-морских объектов КНР на Ближнем Востоке будет способствовать будущему развертыванию", — считают в ISW.

По мнению аналитиков, Китай использует войну на Ближнем Востоке, чтобы демонстрировать "справедливую" и "ответственную" позицию, подчеркивая свое отличие от "предвзятых" США.

Так, МИД КНР неоднократно осуждало насилие между Палестиной и Израилем, однако воздерживалось от осуждения ХАМАСа. В ведомстве также выступают за создание палестинского государства.

"Сообщения КНР свидетельствуют о том, что она поддерживает палестинское дело с целью завоевания дипломатического влияния среди стран Ближнего Востока, симпатизирующих Палестине", — заключили авторы отчета.

Напомним, по данным СМИ от 7 ноября, Китай намеренно создает напряжение в Тихоокеанском регионе, чтобы силы США и союзники находились в неудобных положениях. Командующий Тихоокеанским флотом ВМС США адмирал Сэмюэль Папаро предполагает, что китайские ВМС получили приказ действовать более агрессивно в этой зоне.

Ранее, 22 октября, в Минобороны Китая заявили, что на фоне войны между Израилем и боевиками ХАМАС флотилия из шести военных кораблей КНР действовала в ближневосточном регионе в течение последней недели.