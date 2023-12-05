Ускоряем производство: сколько боеприпасов может производить Украина, — Defense Express

На нужные объемы изготовления боеприпасов в Украине еще не вышли, но первые шаги для этого уже сделаны.

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Украина может производить 5-7 тысяч боеприпасов в месяц, что было бы оптимальным количеством, учитывая ее стартовые возможности. Об этом сказал аналитик Defense Express Сергей Згурец в эфире телеканала "Эспрессо".

"Польша начала производить боеприпасы калибра 155-мм в 2015 году. В 2010 году они подписали соглашение с чехами о лицензионном производстве этих боеприпасов. То есть на запуск полного цикла производства 155-мм боеприпасов ушло 5 лет. У Украины были наработки по созданию 155-мм боеприпасов. Эта программа очень активно продвигалась, однако очень медленно реализовалась на практике", — рассказал Згурец.

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Аналитик отметил, что на нормальные объемы изготовления боеприпасов в Украине не вышли, но мощности позволяют сделать оптимальное количество.

"Показатели в необходимом на сегодня количестве боеприпасов мы бы не достигли даже раньше. Сейчас мы ускоряем производство боеприпасов и мин в кооперации с нашими западными партнерами. Действительно на объемы изготовления боеприпасов мы не вышли, но первые шаги для этого мы уже сделали. Вопрос лишь в том, чтобы эти шаги вышли уже на нормальную такую маршевую ходу для изготовления хотя бы 5-7 тыс. боеприпасов в месяц. Такие бы показатели были бы достаточно высокими, учитывая те стартовые возможности, которые мы имели накануне полномасштабного вторжения России", — сказал Сергей Згурец.

Напомним, что в Ростовской области на военном полигоне погибла группа военных. Они подорвались в результате детонации боеприпаса.

Ранее сообщалось, что 1 млн снарядов от ЕС — это хорошая помощь, но в Украине есть собственное производство и помощь кассетными боеприпасами от США.