Системы противоракетной защиты и разминировщики: Германия предоставила новый пакет помощи Украине
В список помощи вошли снаряды для танков, артиллерии и гранатометов, а также бронированная техника и автомобили для пограничников.
Германия передала Украине новый пакет военной помощи. В него вошли Gepard, разминирующие снаряды и бортовые системы противоракетной защиты. Об этом сообщает правительство Германии.
"В этот список входят сборы из запасов Бундесвера, из промышленности и поставки вместе с партнерами, которые финансируются, среди прочего, из средств инициативы федерального правительства по обучению", — отметили в Бундесвере.
Что передает Германия в новом пакете помощи:
- 3 ед. ЗСУ Gepard;
- 10 БПЛА Vector;
- 2 тягача HX81;
- 5 полуприцепов к HX81;
- 8 Mercedes-Benz Zetros;
- 2 танка-разминировщика WiSENT 1 MC;
- 2 машины для пограничной службы;
- 2 бортовые системы противоракетной защиты (AMPS) для вертолетов;
- снаряды для танков Leopard 2A6;
- 30 240 35-мм снарядов для ВСУ Gepard SPAAG;
- 2 500 155-мм артиллерийских боеприпасов;
- 25 536 40-мм снарядов для автоматических гранатометов.
Стоимость пакета помощи от Германии Украине составляет около 5,4 миллиардов евро.
Помощь Украине от Германии
Германия планирует в 2024 году предоставить Украине почти 200 тысяч снарядов. Как заявил министр обороны страны Борис Писториус, достижение цели 1 миллион боеприпасов до марта 2024 года представляется сложной задачей.
ФРГ 8 декабря уже передала ВСУ новый БПЛА Luna NG. Комплекс впервые был представлен немецким оборонным гигантом Rheinmetall в июне 2022 года, на выставке Eurosatory.
14 декабря стало известно, что Германия передала Украине новый пакет военной помощи. В него вошел зенитно-ракетный комплекс Patriot.