Действующих закон о мобилизации рабочий, но его не выполняют, — генерал Кривонос (видео)

По словам генерал-майора запаса, заставить работать президента, который определяет этапы и сроки проведения мобилизации.

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Действующее законодательство относительно мобилизации достаточно рабочие, но их надо выполнять. Об этом заявил генерал-майор запаса ВСУ Сергей Кривонос в эфире телеканала "Еспресо".

По его словам, власть должна выполнять действующие законы, но она пытается снять с себя ответственность за бездействие в предыдущие годы войны.

Кривонос также заявил, что надо заставить работать президента, который определяет этапы и сроки проведения мобилизации.

Генерал отметил, что украинские общество воспринимает все так:

есть Украина, которая воюет в окопах;

есть Украина, которая обеспечивает ту, которая в окопах;

есть Украина, которая ждет, что какой-то закон будет проработан и будет ли он популярен.

"Давайте сначала все же заставим нашу власть выполнять те законы, которые уже существуют", — подчеркнул генерал-майор запаса ВСУ.

Кривонос также прокомментировал слова Владимира Зеленского о необходимости мобилизовать 500 тысяч украинцев.

"Я не уверен, что он дочитал ту записку, которую в полном объеме ему писал тот самый Залужный, потому что там не одна, не две и не три страницы, это по -первое. И цифра там явно не 500 стояла. А если даже 500, то она была разнесена не на один, не два и не три месяца, а поэтапно. Эта манипуляция сразу и 500 — это вообще не в пользу ни общества, ни в пользу военных", — сказал он.

Сергей Кривонос о мобилизации (смотреть с 21 минуты)

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