Действующих закон о мобилизации рабочий, но его не выполняют, — генерал Кривонос (видео)
По словам генерал-майора запаса, заставить работать президента, который определяет этапы и сроки проведения мобилизации.
Действующее законодательство относительно мобилизации достаточно рабочие, но их надо выполнять. Об этом заявил генерал-майор запаса ВСУ Сергей Кривонос в эфире телеканала "Еспресо".
По его словам, власть должна выполнять действующие законы, но она пытается снять с себя ответственность за бездействие в предыдущие годы войны.
Кривонос также заявил, что надо заставить работать президента, который определяет этапы и сроки проведения мобилизации.
Генерал отметил, что украинские общество воспринимает все так:
- есть Украина, которая воюет в окопах;
- есть Украина, которая обеспечивает ту, которая в окопах;
- есть Украина, которая ждет, что какой-то закон будет проработан и будет ли он популярен.
"Давайте сначала все же заставим нашу власть выполнять те законы, которые уже существуют", — подчеркнул генерал-майор запаса ВСУ.
Кривонос также прокомментировал слова Владимира Зеленского о необходимости мобилизовать 500 тысяч украинцев.
"Я не уверен, что он дочитал ту записку, которую в полном объеме ему писал тот самый Залужный, потому что там не одна, не две и не три страницы, это по -первое. И цифра там явно не 500 стояла. А если даже 500, то она была разнесена не на один, не два и не три месяца, а поэтапно. Эта манипуляция сразу и 500 — это вообще не в пользу ни общества, ни в пользу военных", — сказал он.
Напомним, что адвокат Александр Камша назвал, в каких случаях ТЦК считают гражданина уклонистом. ТЦК и СП можно не посещать после получения повестки, но по уважительным причинам, которые подтверждаются документально.