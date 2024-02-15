Комбинированный удар: ВС РФ атаковали ракетами Киев с разных направлений, — КМВА

В столице воздушная тревога продолжалась более двух часов. Средства противовоздушной обороны уничтожили все воздушные цели, летевшие на город, рассказали в КГВА.

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Утром 15 февраля Вооруженные силы Российской Федерации атаковали мирные города Украины. По Киеву враг запустил ракеты разных типов, они заходили в город с нескольких сторон. Об этом сообщили в Киевской городские военной администрации в Telegram.

В 4:48 в столице объявили о начале воздушной тревоги.

"Воздушная тревога связана с ракетной опасностью, из-за угрозы пусков крылатых ракет. Не игнорируйте тревогу! Находитесь в укрытиях до отбоя", — говорится в сообщении КМВА.

В 5:38 в Воздушных силах ВСУ предупредили о том, что российские ракеты движутся в сторону Киева.

Уже в 6:02 появилось сообщение, что ракеты маневрировали в Киевской области в сторону Черкасской, Винницкой и Житомирской.

В 6:03 в КГВА отметили, что на подступах к Киеву начала работать воздушная тревога.

"Воздушная тревога продолжается! В области, на подступах к Киеву работает ПВО. Находитесь в укрытиях до отбоя воздушной тревоги!", — сказал Сергей Попко, начальник КГВА.

Через 10 минут ПВО работала уже в столице.

Зато об отбое воздушной тревоги в столице объявили в 7:02.

Последствия атаки ВС РФ по Киеву

Сергей Попко отметил, что российские военные нанесли комбинированный удар по Украине. На Киев оккупанты направили ракеты различного типа, которые летели на город с разных направлений.

"Очередной ракетный удар по Украине. Удар — комбинированный. В частности, ракеты различного типа враг направил и на Киев. Они заходили на город с разных направлений", — сообщил он.

По его словам, в столице воздушная тревога продолжалась более двух часов. Силы и средства противовоздушной обороны уничтожили все ракеты, летевшие на Киев. О точном количестве и типе ракет сообщат Воздушные силы.

По оперативной информации, из-за атаки в Киеве обошлось без жертв и разрушений, а система жизнеобеспечения города работает в штатном режиме.

ВС РФ атаковали Украину: что известно

Утром 15 февраля российские военные атаковали Украину с помощью управляемых ракет, "Калибров", Х-101 и баллистики. В частности, запуск вражеских целей состоялся с бомбардировщиков Ту-95МС, Черного моря и с востока. Взрывы прогремели в Киеве, Запорожье, Днепре и еще нескольких регионах.

Напомним, 7 февраля ВС РФ нанесли массированный удар по мирным городам 7 февраля. По сообщению мэра Киева Виталия Кличко, увеличилось количество жертв российского обстрела до 5 человек — умерла пострадавшая женщина из дома в Голосеевском районе.