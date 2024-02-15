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Военный Фокус Российско-украинская война Обстрелы городов Украины

Комбинированный удар: ВС РФ атаковали ракетами Киев с разных направлений, — КМВА

Российская ракета, ракета РФ, вражеское оружие
Фото: Министерство обороны РФ | Иллюстративное фото: российская ракета

В столице воздушная тревога продолжалась более двух часов. Средства противовоздушной обороны уничтожили все воздушные цели, летевшие на город, рассказали в КГВА.

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Утром 15 февраля Вооруженные силы Российской Федерации атаковали мирные города Украины. По Киеву враг запустил ракеты разных типов, они заходили в город с нескольких сторон. Об этом сообщили в Киевской городские военной администрации в Telegram.

В 4:48 в столице объявили о начале воздушной тревоги.

"Воздушная тревога связана с ракетной опасностью, из-за угрозы пусков крылатых ракет. Не игнорируйте тревогу! Находитесь в укрытиях до отбоя", — говорится в сообщении КМВА.

Сообщение КМВА Fullscreen

В 5:38 в Воздушных силах ВСУ предупредили о том, что российские ракеты движутся в сторону Киева.

Сообщение Воздушные силы Fullscreen

Уже в 6:02 появилось сообщение, что ракеты маневрировали в Киевской области в сторону Черкасской, Винницкой и Житомирской.

Сообщение Воздушные силы Fullscreen

В 6:03 в КГВА отметили, что на подступах к Киеву начала работать воздушная тревога.

"Воздушная тревога продолжается! В области, на подступах к Киеву работает ПВО. Находитесь в укрытиях до отбоя воздушной тревоги!", — сказал Сергей Попко, начальник КГВА.

Через 10 минут ПВО работала уже в столице.

Сообщение КМВА Fullscreen

Зато об отбое воздушной тревоги в столице объявили в 7:02.

Сообщение КМВА Fullscreen

Последствия атаки ВС РФ по Киеву

Сергей Попко отметил, что российские военные нанесли комбинированный удар по Украине. На Киев оккупанты направили ракеты различного типа, которые летели на город с разных направлений.

"Очередной ракетный удар по Украине. Удар — комбинированный. В частности, ракеты различного типа враг направил и на Киев. Они заходили на город с разных направлений", — сообщил он.

По его словам, в столице воздушная тревога продолжалась более двух часов. Силы и средства противовоздушной обороны уничтожили все ракеты, летевшие на Киев. О точном количестве и типе ракет сообщат Воздушные силы.

По оперативной информации, из-за атаки в Киеве обошлось без жертв и разрушений, а система жизнеобеспечения города работает в штатном режиме.

Сообщение КМВА Fullscreen

ВС РФ атаковали Украину: что известно

Утром 15 февраля российские военные атаковали Украину с помощью управляемых ракет, "Калибров", Х-101 и баллистики. В частности, запуск вражеских целей состоялся с бомбардировщиков Ту-95МС, Черного моря и с востока. Взрывы прогремели в Киеве, Запорожье, Днепре и еще нескольких регионах.

Напомним, 7 февраля ВС РФ нанесли массированный удар по мирным городам 7 февраля. По сообщению мэра Киева Виталия Кличко, увеличилось количество жертв российского обстрела до 5 человек — умерла пострадавшая женщина из дома в Голосеевском районе.