"Большого прорыва нет": ВС РФ в Победе действуют по схеме Авдеевки с КАБами и спецназом, — Маломуж

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ВС РФ нарастили мощные ресурсы в Донецкой области, но захват села Победа не указывает на какой-то прорыв россиян на фронтов. Об этом в комментарии "Эспрессо" сказал генерал Николай Маломуж, экс-руководитель Службы внешней разведки Украины.

"Пока нет подтвержденной информации. Сейчас там продолжаются боевые действия. Какого-то большого прорыва нет, но маневры проведены под мощным влиянием ВСУ", — сказал генерал.

Он добавил, что оккупанты перебросили резервы к Победе и другим населенным пунктам и перекрывают этот рубеж, но ВСУ заняли дополнительные позиции.

"Сегодня ВСУ проводят ряд маневров возле села Победы, но враг нарастил мощные ресурсы. Россияне действуют по схеме, как возле Авдеевки: предварительные ракетные удары, применение КАБов, ударные группы спецназа. Оккупанты перебросили их с этого направления в Победу и другие населенные пункты. Но если говорить о перспективах, украинские силы заняли дополнительные подготовленные позиции, или позиции, дающие возможность наносить удары с более выгодных высот и флангов", — сказал Николай Маломуж.

Напомним, 20 февраля аналитики DeepState сообщили, что россияне продвинулись в районе Ласточкино в Донецкой области. В тот же день стало известно, что ВСУ разгромили колонну российской техники и отбили вражеский штурм в районе Ласточкино. Также ночью двое российских солдат пробрались в село, однако их ликвидировали бойцы ВСУ.