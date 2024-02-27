Рейтинг друзей Украины: ТОП 10 международных политиков, которые помогли в войне с РФ в 2023 году

Часть политиков, которые поддержали Украину, остались вне поля зрения широкой аудитории. Не всем украинцам известно, что президент Федеративных Штатов Микронезии Дэвид Пануэло — единственный, кто разорвал дипломатические отношения с РФ из-за ее вторжения в Украину.

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В своем новом рейтинге Фокус решил исследовать, кого из зарубежных политических лидеров можно считать наиболее благосклонными к Украине, ее друзьям. Свою оценку дали 18 ведущих украинских общественных организаций и политологов.

В 2023 году Украине удалось объединить западных партнеров в танковую коалицию, в результате чего мы получили танки Leopard, Abrams, Challenger, боевые машины пехоты Bradley и Marder. Благодаря Западу войска получили зенитно-ракетные комплексы MIM-104 Patriot, IRIS-T, SAMP/T. В конце концов Силам обороны поступили дальнобойные ракетные системы Storm Shadow и ATACMS.

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Президент Европейской комиссии (условно — Правительства ЕС) Урсула фон дер Ляйен, как отметили опрошенные Фокусом эксперты, — это образец чиновника, который, несмотря на всю неповоротливость европейской бюрократии, смог добиться максимально возможной поддержки для Киева. Она была первой, кто отметил, что место Украины в Европейском Союзе, хотя для этого еще долгий путь.

В рейтинге президент США Джозеф Байден оказался первым среди лидеров суверенных государств. Вашингтон, несмотря на все проблемы с задержками и нерешительностью по определенным видам вооружений, остается главным стратегическим партнером Украины.

Великобритания была первой, кто подписал с Украиной соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности. Именно это и беспрецедентный уровень политической и военной поддержки от страны обеспечил премьер-министру Риши Сунаку третье место в нашем рейтинге. Сюда же стоит добавить бывших премьер-министров Бориса Джонсона и Лиз Трасс.

На недостаточно высоких позициях в списке оказались президент Франции Эмманюэль Макрон и президент Польши Анджей Дуда. Французский лидер, по словам опрошенных экспертов, не выдержал темпа политического кросса, еще не сошел с дистанции, но потерял лидерские позиции. Со своей стороны, Дуда не сумел удержать под контролем политическую борьбу между парламентскими партиями, а затем и провокации с зерном на местном уровне.

Премьер-министр Японии Кишида Фумио, наоборот, остается образцом стабильности. Возглавляемое им правительство стало одним из первых, кто начал предоставлять Украине миллиардные объемы помощи, прежде всего в инфраструктурные проекты. Сам же Кишида неоднократно публично заявлял, что Япония продолжит стоять вместе с Украиной, пока мир не вернется на ее землю.

Часть политиков, которые помогли Украине, остались вне поля зрения широкой аудитории. Это касается бывшего премьер-министра Словакии Эдуард Хегер, который лично обошел все европейские институты и дипломатические представительства стран ЕС, чтобы гарантировать для Украины кандидатский статус. Президент Федеративных Штатов Микронезии Дэвид Пануэло также сыграл свое значение в истории. Он оказался единственным в мире, кто разорвал дипломатические отношения с РФ из-за ее вторжения в Украину.

Для оценки влияния иностранных политиков Фокус обратился к 18 ведущим украинским общественным организациям и политологам.

Также читайте полную версию рейтинга Фокуса "ТОП 10 международных политиков, которые помогают Киеву".

Напомним, в августе 2022 года ТОП 10 иностранных политиков, которые отстаивают независимость Украины. Накануне 31-й годовщины Независимости Украины Фокус опросил десять экспертов-международников и попросил их назвать фамилии партнеров Украины, которые с начала полномасштабного вторжения РФ помогают противостоять захватчикам.