Сильные взрывы в нескольких областях: в РФ заявили об атаке якобы дронах ВСУ (видео)

Губернатор Вячеслав Гладков заявил, что в результате атаки дронов часть сел в Белгородской области остались без света. Также в Орле начался пожар на нефтебазе.

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В ночь на 12 марта в Курской области России слышали взрывы. Так, об атаке якобы украинского БПЛА сообщил губернатор Романт Старовойт у себя в Telegram.

"В небе над Фатежским районом нашей ПВО сбит украинский беспилотник. Последствия на земле уточняются", — сообщил он.

Взрывы в Курске

Взрывы в Белгородской области

Также об атаке БПЛА сообщил губернатор Белгородской области РФ Вячеслав Гладков. У себя в Telegram он написал, что якобы украинский дрон сбросил в области четыре бомбы. В результате атаки без света остались несколько населенных пунктов.

"В результате взрывов пострадавших нет, есть повреждение линии электропередачи. Без света остаются семь населенных пунктов: с. Ясные Зори, с. Черемошное, с. Устинка, с. Лозовое, с. Ровенек, с. Петровка, с. Соловьевка. Аварийные и оперативные службы приступят к ликвидации последствий после согласования с Министерством обороны РФ", — написал он.

Взрывы Орловской области

Кроме того, губернатор Орловской области РФ Андрей Клычков заявил, что в Орле произошло падение БПЛА.

"Атаке подвергся объект топливно-энергетического комплекса. На месте работают специальные службы в целях локализации возгорания. Пострадавших нет", — сказано в сообщении.

Взрывы в Орле и Белгороде

Напомним, 11 марта СМИ сообщили, что в Волгоградской области БпЛА атаковали воинскую часть с арсеналом снарядов. Так, губернатор Волгоградской области заявил, что на территории части "произошло возгорание", которое оперативно локализовали и потушили.