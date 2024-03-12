Удар по НПЗ РФ: мощности одного из заводов сократились более чем на половину (фото, видео)

По данным СМИ, масштабная атака повредила главный блок перегонки сырой нефти, что остановило по крайней мере половину мощностей нефтеперерабатывающего завода.

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Во вторник, 12 марта, в результате атаки украинских дронов остановилась крупнейшая первичная установка по переработке нефти на нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) компании "Лукойл" в Нижнем Новгороде. Об этом пишет Reuters.

Как отмечает агентство со ссылкой на анонимные источники, из-за масштабной атаки был поврежден главный блок перегонки сырой нефти (АВТ-6), что означает, что по крайней мере 53% производства нефтеперерабатывающего завода остановлено.

В "Лукойле", куда обратилось агентство, от комментариев отказались.

Мощности НПЗ в Нижегородской области

Этот завод компании "Лукойл" перерабатывает около 15,8 миллиона тонн российской сырой нефти в год, то есть практически 5,8% общего объема переработанной нефти. По данным отраслевых источников, завод также производит около 4,9 миллиона тонн бензина в год, что составляет 11% общего объема в России, 6,4% дизельного топлива, 5,6% мазута и 7,4% авиационного топлива страны.

На самом деле Россия, так же как Иран, Саудовская Аравия и США, имеет огромные энергетические запасы, но с тех пор, как в 1960-х годах в дебрях Западной Сибири была обнаружена нефть, она часто полагалась только на западные технологии для добычи и переработки своей нефти, что сейчас оказалось сомнительным из-за санкций.

Однако атаки дронов по нефтеперерабатывающим заводам значительно сократили энергетические мощности РФ.

Так, днем 19 февраля жители Нижнего Новгорода слышали взрыв из района Кстово, где расположен крупный нефтеперерабатывающий завод ООО "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез".

В начале февраля этого года в результате атаки дрона возник пожар на Волгоградском нефтеперерабатывающем заводе компании "Лукойл", который является крупнейшим производителем нефтепродуктов в Южном федеральном округе РФ.

Кремль подчеркнул, сообщает Reuters, что российские военные делают все необходимое и то, что они называют СВО в Украине, будет продолжаться.

"Россия заявляет, что с начала войны уничтожила более 15 тысяч украинских беспилотников", — уточняет агентство.

В то же время с 1 марта Россия ввела шестимесячный запрет на экспорт бензина.

Удары по нефтяным объектам России

Удары по российским нефтяным объектам являются весомой проблемой для президента Владимира Путина, считают аналитики Reuters.

Напоминаем, ранее Фокус рассказывал о количестве объектов нефтеперерабатывающего комплекса РФ, на которых раздавались взрывы с августа 2023-го по январь 2024 года.

Фото: Слово і діло

Один из последних масштабных инцидентов произошел под Санкт-Петербургом: горело на терминале, где загружали на продажу российскую нефть.

В это же время ряд украинских СМИ со ссылкой на собственные источники сообщили, что беспилотники СБУ атаковали два нефтеперерабатывающих завода в Краснодарском крае РФ — Ильский и Афипский. По данным источника, на Ильском НПЗ тогда произошел масштабный пожар, была поражена установка первичной переработки мощностью 3,6 миллиона тонн в год.

Кстати, это не первый пожар на Ильском нефтеперерабатывающем заводе в Краснодарском крае РФ — в частности в мае 2023 года на заводе два дня подряд происходили возгорания.

Напомним, утром 12 марта в Министерстве обороны России заявили, что Украина якобы атаковала территорию России с использованием 25 беспилотников. В российском ведомстве утверждали, что силы российской ПВО якобы перехватили и уничтожили дроны над Московской, Ленинградской, Белгородской, Курской, Брянской, Тульской и Орловской областями РФ.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин сообщил, что в результате атаки БпЛА произошло "возгорание на одной из установок по переработке нефти" на объекте топливно-энергетического комплекса в Кстовской промзоне. В то же время губернатор Орловской области Андрей Кличков сообщил о "падении БПЛА", уточнив, что нападению подвергся "объект топливно-энергетического комплекса", вспыхнул пожар. В пресс-службе правительства Орловской области сообщили, что вспыхнул резервуар нефтехранилища в Орле, к тушению пожара привлекли более 60 человек.

Важно

Атаку на НПЗ в Нижегородской области организовало ГУР, — СМИ

Также сообщалось, что в Украине сократилось количество мини-НПЗ и насколько это повлияет на стоимость бензина и дизельного топлива.