"Они не должны этого делать": Зеленский просил ТЦК не ходить по улицам (видео)

По словам президента Украины, есть возможность решать все мобилизационные вопросы с помощью диджитал-формата, ведь Украина, по убеждению Зеленского, очень цифровизированное государство.

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Представители территориальных центров комплектования и социальной поддержки не должны ходить по улицам, чтобы мобилизовать военнообязанных граждан. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"Есть случаи, когда представители военкоматов ходили по улицам и искали ребят, которые не приходили в военкоматы. Но здесь я хотел бы чтобы мы также были с вами справедливыми и честными: есть случаи такие и они не должны этого делать", — сказал Зеленский.

Он уточнил, что просил военных и депутатов, чтобы нормы принятого закона о мобилизации не предоставляли шанса ходить представителям ТЦК по улицам и искать военнообязанных граждан.

"Есть сегодня возможности применения диджитал формата. Мы живем во время цифровизации. Мы очень цифровизированная страна и наладили этот процесс. Нет вопросов решить это современно", — подчеркнул президент Украины.

Напомним, 25 октября в ВСУ прокомментировали коррупцию в ТЦК во время мобилизации.

В этот же день Фокус писал, как изменится бронирование от мобилизации