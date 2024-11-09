Неочікувана знахідка ЗСУ: в знищеному будинку бійці знайшли Біблію, якій понад сто років

В Страткоме отметили, что сейчас книга находится в Службе военных капелланов, а если не найдут владельцев — выставят в музее.

Неподалеку от Северска украинские военные нашли Библию 1908 года издания. Она была обнаружена в разбитом оккупантами доме бойцами 4 линейного батальона Президентской бригады. Об этом сообщает Центр стратегических коммуникаций StratCom Ukraine

"Библия 1908 года издания, найденная в 2023 году в разбитом оккупантами доме неподалеку от Северска бойцами 4 линейного батальона Президентской бригады. Интересно, что книга находилась в разбитой стене. Военные, которые нашли ее, даже не уверены, знали ли о ее существовании последние хозяева дома", — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что бойцы передали книгу в Службу военных капелланов ВСУ. Если в дальнейшем владельцы книги не будут установлены, книга будет выставлена в музее.

Напомним, что 8 ноября бойцы ВСУ поразили две системы ТОС-1А "Солнцепек" на Харьковском направлении. Операция была проведена с применением дронов. Указано, что из-за удара огнеметные системы требуют ремонта — это снижает на некоторое время боеспособность российских войск на этом направлении.

Добавим, что на следующий день, 9 ноября, стало известно, что украинские противотанкисты уничтожили БМП "Терминатор" - редкую модель российской боевой машины. ВСУ пытались долгое время его поймать и уничтожили во время одного из последних штурмов. Стоимость такой машины достигает от 1,5 до 5 миллионов долларов.