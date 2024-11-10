Понад 30 БПЛА атакували Москву: що відомо про руйнування та постраждалих (відео)

По словам мэра Москвы Сергея Собянина, российская ПВО якобы успешно работала в городских округах Раменское, Домодедово и Коломна. Однако в СМИ сообщают о возгорании домов и пострадавших местных жителей.

10 ноября беспилотные летательные аппараты атаковали Москву. По словам городского головы города Сергея Собянина, российская противовоздушная оборона якобы уничтожила 32 воздушные цели. Об этом он написал в своем Telegram.

"На данный момент уничтожено 32 беспилотника, которые летели на Москву", — сказал Сергей Собянин.

Он отметил, что российская ПВО якобы работала в городских округах Раменское, Домодедово и Коломна.

Российское издание Shot рассказало, что в результате падения обломков БПЛА на частный дом в селе Станово под Раменским, предварительно, пострадал один человек — у него зафиксированы ожоги. Также поврежден автомобиль, который стоял рядом с домом.

Зато губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в поселке Станово вспыхнули два дома после падения БПЛА.

"От обломков пострадала 52-летняя женщина, ее госпитализировали в больницу с ожогами лица, шеи и рук — состояние средней тяжести, сейчас она в реанимации. Обязательно быстро оказываем всю необходимую помощь", — пояснил он.

В аэропорту Шереметьево введен план "Ковер". "РИА Новости" со ссылкой на Росавиацию сообщили о введении временных ограничений на работу аэропорта с 9:45 мск для "обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов".

Напомним, ночью 9 ноября беспилотники СБУ и ССО атаковали Алексинский химкомбинат в Тульской области (Россия). Это предприятие входит в корпорацию "Ростех" и производит боеприпасы, порох и материалы для военно-промышленного комплекса.

7 ноября в СМИ рассказали, что украинский роботизированный дрон-самолет с дистанционным управлением и взрывчаткой пролетел 1126 километров до стоянки российского Каспийского флота в Дагестане. Там БПЛА поразил сразу три корабля.