РФ запустила майже 150 дронів по Україні, є постраждалі: все, що відомо про нічну атаку (фото)
Украинской противовоздушной обороне удалось уничтожить 62 дрона в разных областях во время ночной атаки, тогда как локально потеряно еще 67. Во время ночной атаки больше всего пострадала Одесса.
В ночь с 9 на 10 ноября Вооруженные силы Российской Федерации атаковали Украину с помощью беспилотников. Враг запустил 145 воздушных целей во время атаки БПЛА по Украине. Об этом сообщили в пресс-службе Воздушных сил в Telegram.
"В ночь на 10 ноября 2024 года (с 20.00 9 ноября) противник атаковал рекордным количеством БПЛА! В течение ночи радиотехническими войсками Воздушных Сил обнаружено и осуществлено сопровождение 145-ти воздушных целей — ударных БПЛА типа Shahed и беспилотников неустановленного типа из районов Приморско-Ахтарск, Орел, Брянск — РФ, мыс Чауда — Крым", — говорится в сообщении.
В ВС рассказали, что нападение отражали зенитные ракетные войска, авиация, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы ВС и Сил обороны. Так по состоянию на 09:30, подтверждено сбитие 62 дронов в разных областях:
- Одесской;
- Киевской;
- Житомирской;
- Харьковской;
- Полтавской;
- Сумской;
- Винницкой;
- Хмельницкой;
- Черниговской;
- Днепропетровской;
- Николаевской;
- Запорожской;
- Донецкой.
Тогда как локально потеряно в разных регионах 67 БПЛА, еще десять вышли из воздушного пространства Украины в направлении Молдовы, Беларуси и РФ.
"В результате атаки оккупантов пострадала Одесская область и другие регионы. Повреждены многоквартирные дома и частные владения, предварительно обошлось без человеческих жертв, пострадавшим оказывается помощь", — добавили в сообщении.
Последствия ночной атаки БПЛА в Одессе
По словам руководителя Одесской ОГА Олега Кипера, из-за атаки ударных дронов в областном центре ранения получили два человека, их госпитализировали в больницу в состоянии средней степени тяжести.
Также была повреждена инфраструктура, а именно:
- 25 гаражных помещений;
- два легковых автомобиля;
- девять грузовых автомобилей;
- десять киосков и два магазина на рынке;
- шесть частных жилых домов, из них два разрушены;
- АЗС.
Что происходило в Киевской области во время атаки БПЛА по Украине
Глава Киевской ОГА Руслан Кравченко рассказал, что в регионе работали силы ПВО, тревога длилась более десяти часов.
"Вражеские цели уничтожены. Пострадавших среди населения нет. Попаданий в объекты критической или жилой инфраструктуры не допущено", — сказал Руслан Кравченко.
Он уточнил, что по состоянию на 08:30, в результате падения обломков уничтоженных вражеских целей поврежден частный дом, произошло возгорание, пожар уже потушен. Также поврежден забор и хозяйственная постройка. Еще в одном районе обломки уничтоженных дронов повредили подсобное помещение, забор, загорелся травяной настил.
Начальник КГВА Сергей Попко отметил, что ночью в Киеве воздушную тревогу объявляли дважды, суммарно она длилась почти пять часов.
"В последнее время противник начал менять тактику применения своих беспилотников. Но и все составляющие Сил обороны Украины, задействованные в охране воздушного пространства соответствующим образом эффективно реагируют на новые вызовы. Таким образом, сегодня Силы обороны обезвредили различными способами около полутора десятка вражеских БпЛА, которые угрожали Киеву. В столице без разрушений и пострадавших", — пояснил он.
В полиции Киевской области сообщили о повреждении частного дома во время ночной атаки 10 ноября.
"Сегодня, 10 ноября, оккупанты в очередной раз атаковали Киевскую область. По состоянию на 10:00 в одном из районов поврежден частный дом, хозяйственное здание, подсобное помещение и забор. В доме возник пожар, который оперативно ликвидировали спасатели", — говорится в сообщении.
Удары по Харьковской области
Олег Синегубов, председатель Харьковской ОВА, рассказал, что, кроме Харькова, враг ударил по Чугуевской громаде около 00:37. В результате падения обломков "Шахеда" был поврежден подъезд четырехэтажного жилого здания, горели три автомобиля.
"Повреждено остекление окон жилого дома и еще пять автомобилей. Два человека получили острые реакции на стресс", — сказал Олег Синегубов.
В 02:33 противник нанес повторное попадание, горело две квартиры. Частично поврежден четырехэтажный жилой дом, пострадали 36-летний мужчина и 40-летняя женщина.
Также вечером 9 ноября в 22:17 произошло попадание в землю в Харькове.
"Повреждено остекление окон магазина и двух многоэтажных жилых домов. Пострадала женщина 64 лет", — добавил руководитель ОГА.
Около 09:40 10 ноября Синегубов заявил о попадании в Киевском районе Харькова
Работа ПВО в Сумской области во время атаки БПЛА по Украине
В Сумской ОГА сообщили, что над регионом зенитчики уничтожили шесть дронов типа "Шахед".
"Спасибо подразделениям ПВО Воздушных сил, Сухопутных войск, Сил территориальной обороны ВСУ за слаженную работу, защиту и сохраненные жизни", — говорится в сообщении.
Атака в Хмельницкой области: что известно
Председатель Хмельницкой ОГА Сергей Тюрин рассказал, что ночью силами ПВО во время атаки БПЛА по Украине было уничтожено пять российских дронов типа "Шахед". Взрывной волной повреждена крыша и окна жилого дома, тогда как обращений о погибших или травмированных не поступало.
Николаевская ОВА: работа ППО
По словам руководителя Николаевской ОГА Виталия Кима, в ночь на 10 ноября силы и средства ПВО уничтожили в регионе один дрон типа "Шахед".
Удар по Запорожской области
Глава Запорожской ОГА Иван Федоров отметил, что в результате вражеской атаки на Запорожский район ранения получила 58-летняя женщина. По его словам, за сутки поступило 23 сообщения о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры.
Напомним, 8 ноября военный эксперт и майор запаса ВСУ Алексей Гетьман рассказал Фокусу, что ВС РФ готовятся к массированной атаке. В частности, она возможна в то время, когда немного похолодает.
Ночью 9 ноября произошла атака БПЛА по Украине. Так эпицентром удара стала Одесская область.