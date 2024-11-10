РФ запустила майже 150 дронів по Україні, є постраждалі: все, що відомо про нічну атаку (фото)

Украинской противовоздушной обороне удалось уничтожить 62 дрона в разных областях во время ночной атаки, тогда как локально потеряно еще 67. Во время ночной атаки больше всего пострадала Одесса.

В ночь с 9 на 10 ноября Вооруженные силы Российской Федерации атаковали Украину с помощью беспилотников. Враг запустил 145 воздушных целей во время атаки БПЛА по Украине. Об этом сообщили в пресс-службе Воздушных сил в Telegram.

"В ночь на 10 ноября 2024 года (с 20.00 9 ноября) противник атаковал рекордным количеством БПЛА! В течение ночи радиотехническими войсками Воздушных Сил обнаружено и осуществлено сопровождение 145-ти воздушных целей — ударных БПЛА типа Shahed и беспилотников неустановленного типа из районов Приморско-Ахтарск, Орел, Брянск — РФ, мыс Чауда — Крым", — говорится в сообщении.

В ВС рассказали, что нападение отражали зенитные ракетные войска, авиация, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы ВС и Сил обороны. Так по состоянию на 09:30, подтверждено сбитие 62 дронов в разных областях:

Одесской;

Киевской;

Житомирской;

Харьковской;

Полтавской;

Сумской;

Винницкой;

Хмельницкой;

Черниговской;

Днепропетровской;

Николаевской;

Запорожской;

Донецкой.

Тогда как локально потеряно в разных регионах 67 БПЛА, еще десять вышли из воздушного пространства Украины в направлении Молдовы, Беларуси и РФ.

"В результате атаки оккупантов пострадала Одесская область и другие регионы. Повреждены многоквартирные дома и частные владения, предварительно обошлось без человеческих жертв, пострадавшим оказывается помощь", — добавили в сообщении.

Последствия ночной атаки БПЛА в Одессе

По словам руководителя Одесской ОГА Олега Кипера, из-за атаки ударных дронов в областном центре ранения получили два человека, их госпитализировали в больницу в состоянии средней степени тяжести.

Также была повреждена инфраструктура, а именно:

25 гаражных помещений;

два легковых автомобиля;

девять грузовых автомобилей;

десять киосков и два магазина на рынке;

шесть частных жилых домов, из них два разрушены;

АЗС.

Фото: Олег Кипер/Одесская ОВА - Telegram Фото: Олег Кипер/Одесская ОВА - Telegram Фото: Олег Кипер/Одесская ОВА - Telegram Фото: Олег Кипер/Одесская ОВА - Telegram Фото: Олег Кипер/Одесская ОВА - Telegram Фото: Олег Кипер/Одесская ОВА - Telegram Фото: Олег Кипер/Одесская ОВА - Telegram Фото: Олег Кипер/Одесская ОВА - Telegram Фото: Олег Кипер/Одесская ОВА - Telegram

Что происходило в Киевской области во время атаки БПЛА по Украине

Глава Киевской ОГА Руслан Кравченко рассказал, что в регионе работали силы ПВО, тревога длилась более десяти часов.

"Вражеские цели уничтожены. Пострадавших среди населения нет. Попаданий в объекты критической или жилой инфраструктуры не допущено", — сказал Руслан Кравченко.

Он уточнил, что по состоянию на 08:30, в результате падения обломков уничтоженных вражеских целей поврежден частный дом, произошло возгорание, пожар уже потушен. Также поврежден забор и хозяйственная постройка. Еще в одном районе обломки уничтоженных дронов повредили подсобное помещение, забор, загорелся травяной настил.

Начальник КГВА Сергей Попко отметил, что ночью в Киеве воздушную тревогу объявляли дважды, суммарно она длилась почти пять часов.

"В последнее время противник начал менять тактику применения своих беспилотников. Но и все составляющие Сил обороны Украины, задействованные в охране воздушного пространства соответствующим образом эффективно реагируют на новые вызовы. Таким образом, сегодня Силы обороны обезвредили различными способами около полутора десятка вражеских БпЛА, которые угрожали Киеву. В столице без разрушений и пострадавших", — пояснил он.

В полиции Киевской области сообщили о повреждении частного дома во время ночной атаки 10 ноября.

"Сегодня, 10 ноября, оккупанты в очередной раз атаковали Киевскую область. По состоянию на 10:00 в одном из районов поврежден частный дом, хозяйственное здание, подсобное помещение и забор. В доме возник пожар, который оперативно ликвидировали спасатели", — говорится в сообщении.

Последствия ночной атаки РФ на Киевщине Фото: facebook Поліція Київської області Обстрел Киевщины Фото: facebook Поліція Київської області

Удары по Харьковской области

Олег Синегубов, председатель Харьковской ОВА, рассказал, что, кроме Харькова, враг ударил по Чугуевской громаде около 00:37. В результате падения обломков "Шахеда" был поврежден подъезд четырехэтажного жилого здания, горели три автомобиля.

"Повреждено остекление окон жилого дома и еще пять автомобилей. Два человека получили острые реакции на стресс", — сказал Олег Синегубов.

В 02:33 противник нанес повторное попадание, горело две квартиры. Частично поврежден четырехэтажный жилой дом, пострадали 36-летний мужчина и 40-летняя женщина.

Также вечером 9 ноября в 22:17 произошло попадание в землю в Харькове.

"Повреждено остекление окон магазина и двух многоэтажных жилых домов. Пострадала женщина 64 лет", — добавил руководитель ОГА.

Около 09:40 10 ноября Синегубов заявил о попадании в Киевском районе Харькова

Работа ПВО в Сумской области во время атаки БПЛА по Украине

В Сумской ОГА сообщили, что над регионом зенитчики уничтожили шесть дронов типа "Шахед".

"Спасибо подразделениям ПВО Воздушных сил, Сухопутных войск, Сил территориальной обороны ВСУ за слаженную работу, защиту и сохраненные жизни", — говорится в сообщении.

Зенитчик, который уничтожает вражеские БПЛА Фото: Сумская ОВА/ Telegram

Атака в Хмельницкой области: что известно

Председатель Хмельницкой ОГА Сергей Тюрин рассказал, что ночью силами ПВО во время атаки БПЛА по Украине было уничтожено пять российских дронов типа "Шахед". Взрывной волной повреждена крыша и окна жилого дома, тогда как обращений о погибших или травмированных не поступало.

Николаевская ОВА: работа ППО

По словам руководителя Николаевской ОГА Виталия Кима, в ночь на 10 ноября силы и средства ПВО уничтожили в регионе один дрон типа "Шахед".

Удар по Запорожской области

Глава Запорожской ОГА Иван Федоров отметил, что в результате вражеской атаки на Запорожский район ранения получила 58-летняя женщина. По его словам, за сутки поступило 23 сообщения о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры.

Последствия атаки РФ по Запорожской области Фото: Иван Федоров

Напомним, 8 ноября военный эксперт и майор запаса ВСУ Алексей Гетьман рассказал Фокусу, что ВС РФ готовятся к массированной атаке. В частности, она возможна в то время, когда немного похолодает.

Ночью 9 ноября произошла атака БПЛА по Украине. Так эпицентром удара стала Одесская область.