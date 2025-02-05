Искали "легкие" заработки: задержаны подрывники ТЦК в Павлограде (видео)

Взрывчатка была начинена гвоздями и гайками для увеличения действия поражения во время детонации. Ранения получил 24-летний военнослужащий.

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Правоохранители и спецслужбы задержали трех мужчин, которые устроили взрыв возле здания ТЦК и СП в Павлограде 2 февраля. Ими оказались трое мужчин 21 и 22 лет. Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Установлено, что фигуранты искали "легкие" заработки на телеграмм-каналах. Там их дистанционно завербовали представители российских спецслужб, предложив деньги в обмен на сотрудничество. По инструкции от куратора один из фигурантов — житель Павлограда — самостоятельно изготовил взрывное устройство и спрятал его в тайнике рядом со своим местом жительства.

Взрывчатка была начинена гвоздями и гайками для увеличения действия поражения во время детонации.

2 февраля злоумышленники взорвали самодельное взрывное устройство возле здания ТЦК в Павлограде. В результате этого 24-летний военнослужащий получил осколочное ранение.

Таким образом российские спецслужбы пытались дискредитировать деятельность ТЦК и сорвать мобилизацию в регионе, посеяв недоверие граждан к военнослужащим.

Участников агентурной сети РФ задержали. Двое из них — жители Одесской области, которые приехали в Павлоград, где получили координаты тайника. Оттуда они забрали пакет со взрывчаткой и заложили ее вблизи здания ТЦК.

Все подрывники получили подозрение от следователей СБУ по ч. 2 ст. 258 Уголовного кодекса Украины (террористический акт).

Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения. Им грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, что 2 февраля в городе Павлоград Днепропетровской области возле здания районного ТЦК и СП произошел взрыв.

Также сообщалось, что в Ровно в здании ТЦК прогремел взрыв. Погиб военнослужащий.