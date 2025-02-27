"Он мне не ровня": чиновница Черновицкой ОГА отказалась сидеть возле военного ветерана

Алена Атаманюк попросила одного из работников управления ветеранской политики "учесть", что военный не может возле нее сидеть при следующей встрече. Ветераны требуют извинений и отставки чиновницы.

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Первого заместителя председателя Черновицкой областной военной администрации Алену Атаманюк обвиняют в пренебрежительном отношении к военному ветерану, руководителю управления по вопросам ветеранской политики, участнику боевых действий, бывшему снайперу ССО Валерию Вивчарюку. Об этом сообщил общественный активист, ветеран российско-украинской войны Вальтер Шеффер на своей странице в Facebook 26 февраля.

"Хотел бы высказаться толерантно, но не могу", — написал активист.

По его словам, Атаманюк попросила "учесть" в следующий раз то, что Вивчарюк ей "не ровня".

К своему сообщению он прикрепил скриншот переписки чиновницы с одним из работников управления по вопросам ветеранской политики, на котором можно увидеть, что Атаманюк думает о военном ветеране.

Скриншот | сообщение Атаманюк

"Если чиновник позволяет себе так вести себя, о каком уважении к ветеранам может идти речь?", — пишет Вальтер Шеффер, призывая людей придать максимальную огласку этой ситуации.

Вскоре и сама Атаманюк прокомментировала эту ситуацию. Она написала на своей странице в Facebook в ночь на 27 февраля, что такой ситуации не было, а скандал возник в рамках информационной травли, направленной против нее, которая якобы продолжается уже несколько недель.

"Информация, которая распространяется в социальных сетях с упоминанием меня, не соответствует действительности, и является продолжением информационной атаки (откровенной "травли") против меня, которая продолжается уже где-то 4 недели", — отметила чиновница.

В то же время она не сообщает, в чьих интересах происходит такое "травление" и кто за этим может стоять.

"Не знаю, кто и для чего запустил конкретно этот фейк, но понимаю, что точно не из добрых намерений ни ко мне, ни к нашей совместной работе", — отметила Атаманюк в своей заметке.

Также чиновница добавила, что сама относится к военным с особым уважением и даже "любовью".

"Хочу признаться (по крайней мере уже при всех): у меня особая любовь к нашим Защитникам и Защитницам. Они для меня действительно Герои и образец для подражания, которыми я восхищаюсь и вдохновляюсь в работе и повседневной жизни", — написала она.

Напомним, вечером 26 февраля нардеп Безуглая раскритиковала военного с позывным "Тавр" в том, что он планирует идти в политику.

Ранее также разгорелся скандал вокруг школьной сценки в одной из киевских школ, где дети продемонстрировали на сцене избиение военного. Об этой ситуации стало известно 30 января, сообщал Фокус.