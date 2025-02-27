"Он мне не ровня": чиновницу Черновицкой ОГА отстранили от работы из-за оскорбления бойца ССО

В Министерстве по делам ветеранов Украины заявили, что ожидают оперативных результатов служебного расследования.

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Первую заместительницу председателя Черновицкой областной государственной администрации Алену Атаманюк отстранили от работы из-за сообщения оскорбительного содержания, которое касалось участника боевых действий, руководителя управления по вопросам ветеранской политики Валерия Вивчарюка. Сейчас по данному факту продолжается служебное расследование. Об этом сообщил начальник Черновицкой областной военной администрации Руслан Запаранюк.

"По факту информации, которая распространена в социальных сетях относительно Алены Атаманюк, дал поручение безотлагательно начать служебное расследование. Оно будет быстрое, беспристрастное и объективное. Заявление Алены Атаманюк на увольнение уже у меня на столе. Если правдивость скриншота подтвердится — она немедленно покинет свою должность. Также на период проведения расследования Алена Атаманюк уже отстранена от исполнения обязанностей", — сообщил он.

Скандалу с Аленой Атаманчук предшествовала публикация корреспондента — военного Вальтера Шеффера в "Фейсбук". Он рассказал, что заместитель председателя ОВА написала в личном сообщении одному из работников управления требование, чтобы в следующий раз ее не сажали рядом с руководителем управления по вопросам ветеранской политики Валерием Вивчарюком, потому что "он ей не ровня".

"Алена Атаманчук написала одному из работников управления по вопросам ветеранской политики, что руководитель управления Валерий Вивчарюк не может сидеть рядом с ней, потому что дословно, "он ей не ровня". Хотел бы высказаться толерантно, но не могу. Это б** какой нужно быть ничтожеством, чтобы так себя вести в отношении военного ветерана. Представьте этот уровень пренебрежения к военному, участнику боевых действий, бывшему снайперу ССО", — написал он.

Вальтер Шеффер добавил, что военные и так сталкиваются с хамством гражданских, но здесь речь идет о госслужащем.

"Если чиновник позволяет себе так себя вести, о каком уважении к ветеранам может идти речь? Это еще война не закончилась. Представьте, что будет дальше. Это недопустимо. Она должна извиниться и уйти с должности", — написал он.

В подтверждение своих слов он прикрепил фотографию из переписки чиновницы и подчиненного, в которой она требовала не сажать ее рядом с бывшим военным.

В Министерстве ветеранов отреагировали на слова Атаманчук

В Министерстве по делам ветеранов Украины заявили, что ожидают оперативных результатов служебного расследования ситуации вокруг высказываний первого заместителя председателя Черновицкой областной военной администрации в отношении руководителя управления по вопросам ветеранской политики Валерия Вивчарюка.

"Ни одно должностное лицо не должно мерить граждан понятием "равенства" себе. Ветеран войны — приоритет для государства.

Руководство Министерства по делам ветеранов высоко ценит работу Валерия "Рекса" Вивчарюка на занимаемой должности. Рекс — прекрасный пример ветерана, который продолжает служить государству, но уже на гражданской должности. Мы на связи с нашим ветераном и коллегой и свидетельствуем свое уважение и поддержку в сложившейся ситуации", — говорится в сообщении Министерства.

Валерий "Рекс" Вивчарюк

Что говорит Алена Атаманчук по поводу своих высказываний

Чиновница говорит, что информация, которая распространяется в социальных сетях с упоминанием о ней, не соответствует действительности, и является продолжением информационной атаки против нее.

"Не знаю, кто и для чего запустил конкретно этот фейк, но понимаю, что точно не из добрых намерений ни ко мне, ни к нашей совместной работе.

Одно знаю точно — сейчас не время для политиканства и грязных игр. Сейчас нам всем время быть государственниками и работать ради победы Украины!

Поэтому вместо столь оживленного обсуждения фейковой картинки, я призываю к такому же обсуждению идей и инициатив, которые направлены на поддержку нашей армии, воинов на реабилитации, возвращенных из плена, внутренне перемещенных лиц, детей, которые нуждаются в семье и т. д.", — написала она.

Напомним, вечером 26 февраля нардеп Безуглая раскритиковала военного с позывным "Тавр" в том, что он планирует идти в политику.