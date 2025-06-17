Для защиты украинской пехоты создали дрон-перехватчик K-Crusher: что известно о БПЛА

Польская компания REAKTO Drone Services разработала компактный беспилотник-перехватчик K-Crusher, предназначенный для непосредственной защиты украинских военнослужащих от российских дронов-камикадзе.

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Проект реализован с учётом специфики украинского театра военных действий и потребности в сверхоперативных средствах обороны, сообщили в компании изданию "Милитарный".

«Каждый день в боевых операциях привлекаются тысячи дронов. Пора, чтобы они непосредственно способствовали сохранению жизни украинских военнослужащих», — отметили польские разработчики.

Возможности дрона K-Crusher

Масса нового дрона не превышает 1 кг, что делает его пригодным для использования пехотой и механизированными подразделениями. Время полёта составляет несколько десятков секунд — этого достаточно, чтобы нейтрализовать приближающуюся воздушную угрозу. По сути, K-Crusher действует как последняя линия защиты, врезаясь во вражеский дрон и уничтожая его посредством лобового столкновения.

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По словам председателя правления REAKTO Матеуша Подлевского, несмотря на технологическую сложность, принцип действия перехватчика прост.

«Наш дрон при поддержке искусственного интеллекта приводит к столкновению с вражеской машиной, нейтрализуя ее; в результате этого обе машины уничтожаются в воздухе. Алгоритмы способны в режиме реального времени обрабатывать огромные объемы данных, что позволяет мгновенно идентифицировать и классифицировать цели и оперативно корректировать траекторию полета», — уточнил он.

Также компания работает над интеграцией K-Crusher с системой обнаружения DroneDetect и другими решениями для создания автономной сети обнаружения и уничтожения вражеских БПЛА. Первая версия уже доступна в ручном режиме.

Отдельно было подчеркнуто, что REAKTO выразила готовность к сотрудничеству с оборонной промышленностью Украины и гражданскими службами — спасателями, железнодорожниками и медиками, которые также становятся жертвами атак российских дронов.

Напомним, министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров 12 июня сообщил, что беспилотный комплекс «Булава» от украинской компании DeViro уже выполняет боевые задачи на фронте. Разработка способна уничтожать средства РЭБ и системы ПВО, такие как Бук-М и другие высокоприоритетные цели.