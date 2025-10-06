Гражданский Ан-28 с боевыми отметками: в Украине появился еще один убийца "шахедов" (фото)

Украинские военные нашли новое применение старым легким самолетам Ан-28 — теперь они действуют в роли «охотников на Шахеды», перехватывая российские ударные беспилотники.

Related video

Фотография борта с отметками о сбитых дронах появилась в соцсети X, вызвав интерес авиационных экспертов и пользователей. Об этом пишут обозреватели Defense Express.

Отметки на украинском самолете А-28 Фото: X (Twitter)

Кадры свидетельствуют, что украинский самолет сбил не менее 70 вражеских БПЛА, включая дроны типа "Гербера" и "Шахед". При этом польский авиационный эксперт Даниэль Драган для сравнения отметил, что на счету голландского F-35, который участвовал в перехвате российских дронов в воздушном пространстве Польши, всего один сбитый дрон.

По мнению аналитиков, интерес к машине со стороны польских пользователей неудивителен. Хотя Ан-28 был спроектирован в Киеве в АНТК имени Антонова, его серийное производство налаживалось в Польше — на авиазаводе PZL Mielec. На базе этого самолета там до сих пор выпускается его современная версия PZL M28, которая стоит на вооружении у семи стран.

Этот же самолет, только под обозначением C-145A, использовали американские силы специальных операций. А позже появился штурмовой вариант MC-145B SOMA. Он получил модернизированную стеклянную кабину, усиленную броню и возможность нести широкий спектр вооружения:

неуправляемые и корректируемые авиабомбы,

70-мм НАР Hydra (в том числе управляемые APKWS),

противотанковые ракеты AGM-114 Hellfire,

крылатые ракеты AGM-158 JASSM.

Прототип американского самолета MC-145B Фото: Lotnictwo

Украина же, по всей видимости, использует обычные модификации Ан-28, оснащенные стрелковым оружием. Источники отмечают, что дроны сбиваются пулеметным огнем, как на вертолетах Ми-8, где стрелок открывает огонь по низколетящим целям.

Эффективность такого решения, подчеркнули аналитики, оказалась неожиданно высокой — по отметкам на фюзеляже можно судить о не менее 70 уничтоженных беспилотниках. При этом часть символов различается, что позволяет предположить: самолет сбивал разные типы целей, включая и неидентифицированный БПЛА.

"Поскольку по имеющейся в открытом доступе информации Ан-28 активно не использовались Воздушными силами Украины, их могли взять из гражданской авиации. Что не удивительно, учитывая предварительное привлечение для этой роли "летучих парт" Як-52", — подытожили в Defense Express.

Напомним, 5 октября ВС РФ запустили в сторону Украины несколько десятков групп ударных дронов типа "Шахед". Позже стало известно, что противник атаковал Харьков и область, а также Черниговская область и Сумщина.