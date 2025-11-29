Массированный обстрел Киева: возросло количество погибших, в столице перебои со светом и водой (фото)

В ночь на 29 ноября Россия массированно атаковала Украину ракетами и ударными дронами типа "Шахед". Одним из основных направлений атаки была столица, известно о по меньшей мере двух погибших и 27 пострадавших людей.

О последствиях атаки на Киев 29 ноября по состоянию на 9:00 рассказали в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям. По информации городского головы Киева Виталия Кличко, по состоянию на 9:45 было известно о 27 пострадавших. Из них 17 человек, среди которых один ребенок, госпитализировали.

После вражеского комбинированного удара повреждения инфраструктуры и жилых домов зафиксированы:

в Шевченковском районе: пострадал 14-этажный дом, спасатели ликвидировали пожар на 4-5 этажах, медики оказали помощь одному человеку;

в Соломенском районе: обломки повредили 25-этажный жилой дом, с 1 по 3 этаж частично разрушен фасад, повреждены припаркованные машины. Спасатели ликвидировали возгорание наружного утеплителя, а медики помогли на месте двум пострадавшим. По другим адресам обломки упали на 17-этажку и зафиксировано попадание в гараж возле жилого дома;

в Святошинском районе: произошло попадание в подъезд 3-этажки, загорелся пожар на 2 этаже, сотрудники ГСЧС спасли ребенка и деблокировали тело погибшего из-под обломков, медики оказали помощь одному пострадавшему, разбор завалов продолжается. По еще одному адресу ликвидировали пожар после попадания в двухэтажный частный дом;

в Днепровском районе: разрушено 6-7 этажей в 10-этажке, спасатели ликвидировали пожар и спасли 3 человека с 7 этажа — среди них маломобильный человек. Разбор завалов продолжается;

в Дарницком районе: ликвидированы пожары на 5-7 этажах 9-этажки после падения ракеты во двор, погиб один человек и шестеро пострадали, один из пострадавших госпитализирован. По другому адресу спасатели потушили пламя после попадания в автомобили возле одного из торговых центров;

в Оболонском районе: продолжается ликвидация пожара в частном доме;

в Голосеевском районе: локализовали огонь в гараже после падения обломков российского беспилотника.

Россияне в ночь на 29 ноября повредили жилые дома в Киеве Фото: ГСЧС

Атака на Киев: в столице перебои со светом и водой

О перебоях со светом в некоторых районах города после вражеской атаки на Киев сообщил городской голова Виталий Кличко.

По состоянию на 7:27 западная часть Киева осталась без электроэнергии. Также Виталий Кличко сообщал о пониженном давлении воды в системах водоснабжения жилых домов правого берега.

В КГГА сообщили о временной задержке движения трамваев и троллейбусов на правом берегу из-за отсутствия напряжения контактной сети.

ГСЧС показали последствия обстрела Киева 29 ноября Фото: ГСЧС

Последствия атаки на Киевскую область

В Киевской области от российского массированного обстрела, по данным ГСЧС, пострадали два человека. Под атакой 29 ноября были Броварской и Фастовский районы.

РФ в ночь на 29 ноября разрушила дом на Киевщине Фото: ГСЧС

В Броварах были разрушены квартиры на 8 и 9 этажах жилого дома, одного из двух раненых людей госпитализировали. Спасатели эвакуировали из многоэтажки 52 человека, из которых трое — дети. повреждения также получили частная застройка и припаркованные рядом машины, сотрудники ГСЧС ликвидировали пожар в гаражном коперативе.

Разрушения в Киевской области после атаки РФ 29 ноября Фото: ГСЧС

Атака на Киев 29 ноября: детали

Воздушная тревога в Киеве звучала с 18:45 28 ноября. Сначала россияне ударили по Киеву "Шахедами", впоследствии с аэродрома "Энгельс" взлетели стратегические бомбардировщики Ту-160, которые запустили крылатые ракеты.

Под утро РФ второй раз за ночь атаковала Киев десятками "Шахедов" и несколькими группами крылатых ракет. Около 7 утра взлетели несколько бортов истребителей МиГ-31К, которые являются носителями гиперзвуковых аэробаллистических ракет "Кинжал" (Х-47М2). Мониторинговые каналы сообщали, что оккупанты целились по энергетической инфраструктуре страны.