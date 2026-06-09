Взрыв в Балашихе: в РФ мог погибнуть поставщик ракет на арсеналы ГРАУ Минобороны, — соцсети

В Подмосковье из-за взрыва авто в Балашихе мог погибнуть полковник Министерства обороны Российской Федерации Дамир Давыдов, сообщили в соцсетях. Российский военный руководил наполнением складов ракет и боеприпасов ГРАУ Минобороны РФ.

Информация об имени погибшего в Балашихе появилась в Telegram-канале блогера Анатолия Шария, которого в Украине подозревают в государственной измене. Блогер не указал источник информации, тем временем об этом не писали росСМИ, а российские правоохранительные органы скрывают имя жертвы. В заметке уточняют предварительные данные, которые распространились в сети: водителю, который сел в авто за мгновение до взрыва, не 62 года, а 57, и это не неизвестный генерал, а полковник Дамир Давыдов.

Шарий написал, что погибший возглавлял управление поставки ракет и БП в Главном ракетно-артиллерийском управлении (ГРАУ) Минобороны РФ (в/ч 64176). Также отмечается, что российские власти 16 часов подряд скрывают имя жертвы и что это "говорит о многом".

Відео дня

Взрыв в Балашихе — информация о гибели Дамира Давыдова, 9 июня Фото: Скриншот

Также высказывается еще одна версия. По словам блогера, рядом мог находиться действительно генерал, который является заместителем какого-то уважаемого лица. Кроме того, это же генерал якобы находился на неуказанном заводе. Также уточняется, что этому мужчине действительно 62 года и он является генерал-лейтенантом. Шарий подытожил, что все же не ясно, погиб полковник или топ-офицер ВС РФ.

Взрыв в Балашихе — информация о гибели генерал-лейтенанта, 9 июня Фото: Скриншот

О том, что в Балашихе мог погибнуть полковник Дамир Давыдов, написал также волонтер и советник министра обороны Украины Сергей Стерненко: в заметке не уточняется источник данных.

Заметим, что около 18 часов в соцсети появилась информация о еще одном взрыве в Москве. РосСМИ Astra написало в Telegram, что взрыв (или возгорание) произошел "на улице Введенского в районе Коньково". Позже росСМИ написали, что якобы загорелся двигатель машины, о пострадавших не известно, а огонь быстро потушили. В сети опубликовали кадры с места событий: видим толпу из двух десятков людей, которые осматривают точку подрыва возле неизвестного многоэтажного учреждения из красного кирпича.

Взрыв в Москве — фото с места еще одного инцидента 9 июня Фото: Exilenova+

Взрыв в Балашихе — детали

Отметим, утром 9 июня в сети опубликовали кадры взрыва в Балашихе. На видео зафиксировали неизвестного мужчину, который сел в автомобиль, а через мгновение машина взлетела в воздух. Медиа Astra сообщило, что событие произошло возле д. №10 на улице Колдунова в микрорайоне Авиаторов: уточняется, что в этом районе живут российские военные. Следственный комитет РФ заявил, что водитель автомобиля погиб на месте. Также выяснилось, что речь идет об автомобиле BMW X3, который в 05:30 двигался по проезжей части, когда вдруг сдетонировало взрывное устройство.

После первой информации о событиях в Подмосковье росСМИ "Агентство. Новости" подтвердили инцидент, но официальных данных о жертве не было. Согласно данным российских журналистов и анонимного паблика "Демоны Чарли" на 22 тыс. подписчиков, мог погибнуть высокопоставленный 62-летний генерал-лейтенант.

Напоминаем, Фокус писал о подрыве другого топофицера РФ: речь идет о генерале российского генштаба Ярославе Москалике, который погиб в 350 м от места подрыва 9 июня.