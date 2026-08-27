Работали Patriot: ПВО впервые после паузы сбила баллистические "Искандеры", что известно

Военно-воздушные силы Украины сообщили о сбивании семи баллистических ракет, которые Россия запустила по Украине в ночь на 27 августа. Командование не указало, сколько "Искандеров" летело. Что известно об итогах работы сил противовоздушной обороны, которые два дня назад получили партию ракет Patriot?

Во время ночного удара РФ по Украине 27 августа силы ПВО сбили/нейтрализовали 233 воздушные цели, говорится в заявлении командования на странице в Facebook. Помимо баллистических ракет, удалось сбить сверхзвуковую ракету "Оникс", ракеты "Бандероль" и ударные дроны.

Командование обнародовало итоги отражения российского воздушного удара: какие средства поражения ВС РФ были задействованы и сколько из них удалось сбить.

Итоги работы ПВО ВСУ в ночь на 27 августа:

баллистические ракеты "Искандер-М"/KN-23 (производства РФ и КНДР) — количество не указано, сбито семь шт.;

ракеты "Оникс" — летело две, сбита одна;

дроны различных типов, из них половина реактивных и ещё неуказанное количество "Бандеролей" — летело 258, сбито 222 дрона и три ракеты-боеприпаса типа S8000 "Бандероль".

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В отчете Воздушного командования указано, что РФ попала по 15 локациям: одна "Бандероль", 36 БПЛА, одна ракета "Оникс" и неуказанное количество "Искандеров" (если их было больше семи).

Фото: Воздушные силы ВСУ

Обстрел Украины — что известно о наличии систем Patriot

25 августа стало известно о поступлении новой партии ракет Patriot для защиты Украины от российских обстрелов. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский: он не уточнил, какое количество и кто из партнеров оказал помощь. Кроме того, в партии помощи были ракеты AIM, которые сбивают российские крылатые ракеты. Глава государства отметил, что Patriot предоставили "немного".

Фокус сообщил о ночном ударе РФ по Украине, который произошел в ночь на 27 августа и во время которого задействовали системы Patriot. Первые сообщения об ударах появились около 2–3 часов ночи: в Киеве, Полтаве, Одессе и Харькове раздались громкие взрывы. Утром военные администрации рассказали о последствиях российского обстрела. На фото с места событий и в отчетах — разрушения жилых домов и пожары.

Напоминаем, что в июле Фокус рассказал о возможных альтернативных способах сбивания ракет РФ, помимо ракет Patriot.