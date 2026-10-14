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РФ атакует Украину баллистикой и "Цирконами": ракеты летят в направлении Киева и Житомира

взрыв
Россия ночью нанесла удар по Украине ракетами "Циркон" | Фото: Відкриті джерела

В ночь на 14 октября россияне запустили баллистические ракеты и гиперзвуковые "Цирконы" по Украине. Воздушные силы предупредили о движении высокоскоростных целей в направлении столицы и города Житомира.

В Киеве на фоне ракетной атаки были слышны взрывы, сообщили СМИ. Фокус сообщает, что известно о ночном обстреле Украины.

Около 04:40 по Украине начала распространяться воздушная тревога "красного" уровня: её объявили в ряде центральных, восточных и северных областей. Воздушные силы предупредили об угрозе применения врагом баллистического оружия с восточного направления.

карта воздушных тревог по Украине
Карта воздушных тревог по Украине по состоянию на 04:50
Фото: Скрін

Через минуту военные сообщили об обнаружении баллистических ракет, летящих в направлении Киева. Также Воздушные силы сообщили, что вражеские ракеты взяли курс на Житомир.

сообщение Воздушных сил о запусках баллистических ракет по Киеву и Житомиру
Воздушные силы сообщили о ракетном обстреле Киева и Житомира
Фото: Скрін

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