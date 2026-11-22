Украинские военные, возможно, захватили населенный пункт Новый Путь в Курской области России, расположенный менее чем в километре от международной границы.

ВСУ также продолжают удерживать позиции к юго-западу от Глушкова в Курской области, сообщает американский Институт изучения войны (ISW).

Однако эти данные не свидетельствуют о возобновлении украинской военной операции на территории региона.

Карта боевых действий на Курском направлении, 18 ноября

По оценкам аналитиков, российские и украинские войска регулярно проводят ограниченные трансграничные операции по проникновению в этом районе.

На данный момент украинское командование не прокомментировало ситуацию в населённом пункте Новый Путь в Курщине.

Напомним, что на севере Сумской области оккупанты в очередной раз пытаются прорваться через газопровод "Уренгой — Помары — Ужгород" из Суджи. По данным ISW, наступательные действия россиян 20–21 сентября не принесли им никакого продвижения.

Видео дня

Ранее сообщалось, что потери противника на поле боя бьют новые рекорды. В течение октября противник понес самые большие месячные потери за всё время полномасштабной войны. ISW подсчитало, что российская армия потеряла 54 400 человек (убитыми или тяжело ранеными). Четыре месяца подряд этот показатель превышает 40 тысяч.