Операция "Возмездие". 6 крупнейших катастроф, когда гражданские самолёты были сбиты военными

Сегодня третья годовщина авиакатастрофы над Донбассом рейсового пассажирского самолета Boeing 737 компании "Малазийские авиалинии", который летел по маршруту Амстердам - Куала-Лумпур.

Вследствие этой трагедии погибли 298 человек – все пассажиры и экипаж. Самолет был сбит с территории, контролируемой боевиками "ДНР", из зенитно-ракетного комплекса "Бук", прибывшего из РФв зоне военных действий на Востоке Украины.

Трагедия рейса MH17 — не единственная катастрофа гражданского лайнера, к которой имеют отношение военные. За последние полсотни лет случилось несколько десятков таких инцидентов, как минимум шесть из них привели к международным скандалам и международным расследованиям.

Но в случае с малайзийским Boeing 777, сбитым российским "Буком", есть несколько принципиальных отличий.

Да, во многих случаях военные и их правительства поначалу отрицали причастность к катастрофе. Но все они со временем признавали факт атаки, так или иначе оправдывая свои действия. Неудачные учения, военные действия, вторжение лайнера в закрытое воздушное пространство страны — пусть не оправдания, но хотя бы объяснения произошедшего есть по каждому из подобных случаев. Кроме рейса MH17.

Малайзийский лайнер был сбит российской ракетой в воздушном пространстве другой страны. Он следовал в международном коридоре, не отклоняясь ни от маршрута, ни от высотного эшелона. "Бук", чья ракета сбила MH17, прибыл с территории России и был вывезен туда же. Чего не могло произойти без участия высшего армейского руководства, а также без гласного или негласного одобрения руководства страны. При этом сама РФ демонстративно "не участвует" в войне на востоке Украины. Несмотря на исчерпывающие доказательства международного расследования, причастности к катастрофе с Boeing 777 не признаёт.

Всё идёт к тому, что Россия последует по ливийскому пути. Сначала подтвердит причастность, затем выдаст виновных, ну а потом признается и во всём остальном

По большому счету, всё перечисленное более всего схоже с ещё одной катастрофой, не вошедшей в наш перечень: с гибелью Boeing 747 компании Pan American над шотландским Локерби в 1988 году. Тогда результаты международного расследования привели в Ливию — взрыв был организован сотрудниками ливийских спецслужб с благословения Муаммара Каддафи. Продолжение истории растянулось на полтора десятка лет.

По результатам расследования Совет безопасности ООН ввёл беспрецедентные санкции против Ливии, под давлением которых ливийский диктатор в 1999 году выдал подозреваемых Международному трибуналу. В 2003-м Каддафи признал, что к катастрофе были причастны "официальные лица ливийского государства", и выплатил $2 590 000 000 в качестве компенсации родственникам погибших — в обмен на снятие санкций. Но так и остался нерукопожатным до самой смерти от рук повстанцев в 2011 году.

С момента катастрофы рейса MH17 прошло уже три года. Растянется ли наказание виновных ещё на десятилетие? Скорее всего, нет.

С одной стороны, Россия заблокировала создание Международного трибунала по расследованию трагедии рейса MH17, воспользовавшись своим правом вето в ООН. С другой — Международная следственная группа однозначно установила "русский след" в этой трагедии — собранных доказательств достаточно, чтобы судить виновных даже заочно. Австралия, Бельгия, Малайзия, Нидерланды и Украина прорабатывают варианты создания специального трибунала, не требующего одобрения Совета безопасности ООН, для наказания виновных в крушении малайзийского боинга. По словам министра иностранных дел Австралии Джули Бишоп, подобный трибунал будет сформирован в Нидерландах. Да и в Организации Объединённых Наций, по словам экс-представителя Украины в ООН Владимира Василенко, не всё потеряно. В уставе организации предусмотрено (и это уже использовалось) создание международного суда Генеральной ассамблеей ООН. Наконец, международные санкции против России сейчас ничуть не менее жёстче, чем в 1990-х в отношении Ливии, а экономическая ситуация в РФ едва ли не хуже.

В общем, всё идёт к тому, что Россия последует по ливийскому пути. Сначала подтвердит причастность, затем выдаст виновных, ну а потом признается и во всём остальном.

17 июля 2014 года. Boeing 777 (Малайзия)

Рейс Амстердам — Куала-Лумпур

Сбит зенитной ракетой российского комплекса "Бук" в небе над Донбассом

Погибли 298 человек

Обстоятельства: Когда экипаж лайнера авиакомпании Malaysia Airlines в последний раз вышел на связь в 13:19, Boeing 777 летел на высоте 10 тыс. м над территорией Донецкой области, контролируемой пророссийскими террористами. Спустя несколько минут горящие останки самолёта стали падать на землю между Снежным и Торезом на площади 15 кв. км. Террористы в течение нескольких дней не допускали к останкам лайнера международных экспертов, отбирая у них вещественные доказательства и присваивая личные вещи погибших. Через несколько дней тела погибших и фрагменты самолёта, включая бортовые самописцы, были найдены и вывезены в Нидерланды.

Последствия: Главари террористов и официальные лица Российской Федерации, в том числе Следственный комитет РФ, выдвигали несколько противоречащих друг другу версий катастрофы. Однако международные эксперты доказывали их несостоятельность.

28 сентября 2016 года международная следственная группа опубликовала промежуточный доклад о причинах авиакатастрофы, согласно которому малайзийский самолёт был сбит с территории, контролируемой боевиками "ДНР", из зенитно-ракетного комплекса "Бук", прибывшего из РФ.

По данным исследователей, ключевым организатором транспортировки российского "Бука" в Украину с территории РФ был командир "ДНР" Сергей Дубинский, известный под прозвищем "Хмурый".

Годом ранее Нидерланды выступили с предложением создать международный трибунал при ООН для уголовного преследования виновных в гибели самолёта, но Россия заблокировала эту инициативу, воспользовавшись правом вето в Совете безопасности.

Авиакатастрофа стала одной из причин расширения и принятия новых санкций ЕС и США против России.

4 октября 2001 года. Ту-154М (Россия)

Рейс Тель-Авив — Новосибирск

Сбит зенитной ракетой неустановленного происхождения над Чёрным морем

Погибли 78 человек

Обстоятельства: Через 1 час 45 минут после вылета самолёта российской авиакомпании "Сибирь" из Тель-Авива диспетчер услышал сначала крик кого-то из членов экипажа, а потом взволнованный вопрос: "Куда попало?!" Самолёт упал в нейтральные воды Чёрного моря, примерно в 200 км юго-западнее Сочи. Удалось отыскать лишь несколько элементов корпуса погибшего лайнера. Ни одного из чёрных ящиков найти не смогли.

Последствия: Примерно во время катастрофы на полигоне 31-го исследовательского центра Черномор­ского флота РФ на крымском мысе Опук про­­ходили масштабные учебные зенитные стрельбы с участием украинских и российских военных. По учебным целям выпустили 23 ракеты — этот факт стал основанием для версии катастрофы, на которой впоследствии настаивали российские эксперты: самолёт был непреднамеренно сбит украинской ракетой С-200.

К иному выводу пришла комиссия Киевского НИИ судебных экспертиз и Харьковского института воздушных сил. Эксперты обратили внимание на несовпадение во времени: стрельбы фактически прекратились за несколько минут до авиакатастрофы. Кроме того, сбитый самолёт находился в зоне ответственности РФ, которая не закрыла своё небо, несмотря на то, что сама участвовала в проводимых в Крыму учениях.

В 2004 году Украина подписала с РФ и Израилем межправительственные соглашения, по которым добровольно выплатила по $200 тыс. семьям погибших. При этом Украина не взяла на себя юридическую ответственность за катастрофу и отказала авиакомпании "Сибирь" в возмещении убытков. В июле 2007 года генпрокуратура Украины окончательно закрыла уголовное дело по факту авиакатастрофы. В международные суды Россия не обращалась.

3 июля 1988 года. Airbus A300B2-203 (Иран)

Рейс Тегеран — Бендер-Аббас — Дубай

Сбит над Персидским заливом ракетой, выпущенной с крейсера Vincennes ВМС США

Погибли 290 человек

Обстоятельства: Рейс аэробуса авиакомпании Iran Air должен был продолжаться всего 28 минут. Полёт проходил в международном воздушном коридоре шириной 35 км. Несмотря на это, операторы систем ПВО американского ракетного крейсера, защищавшего в Персидском заливе кувейтские танкеры от воюющих между собой армий Ирака и Ирана, приняли его за иранский истребитель F-14. После того как экипаж гражданского самолёта не ответил на попытки военных установить с ним связь (пилоты подумали, что обращение к "неопознанному самолёту" относится не к ним), Airbus был сбит выпущенной с крейсера зенитной ракетой.

Последствия: Правительство США заявило, что авиалайнер был ошибочно опознан в качестве атакующего иранского самолёта. Иранское правительство ответило обвинением в "преднамеренном незаконном акте". По итогам судебного процесса в Международном суде ООН, длившегося 7 лет, власти США всё же согласились добровольно выплатить компенсации семьям погибших в размере $61,8 млн. После этого дело в Международном суде было прекращено, а Иран отказался от дальнейших претензий. Ответственность за случившееся правительство США на себя так и не взяло, отказавшись компенсировать Iran Air стоимость самолёта.

1 сентября 1983 года. Boeing 747-230B (Южная Корея)

Рейс Нью-Йорк — Анкоридж — Сеул

Сбит советским истребителем Су-15 в районе острова Сахалин

Погибли 269 человек

Обстоятельства: Самолёт южнокорейской авиакомпании Korean Air Lines отклонился от курса более чем на 500 км и дважды нарушил воздушные границы СССР. Скорее всего, отклонение от маршрута произошло из-за неправильных настроек автопилота.

Советский истребитель-перехватчик Су-15 некоторое время сопровождал самолёт и даже делал предупредительные выстрелы, но поскольку он стрелял не трассирующими, а бронебойными снарядами, пилоты их не заметили. Советское командование решило, что имеет дело с американским разведывательным самолётом, и приказало сбить его.

Последствия: СССР отказывался признавать факт уничтожения лайнера. Но впоследствии был вынужден согласиться, что "советский истребитель над Сахалином сбил неопознанный самолёт", который якобы летел без бортовых огней. Советское правительство выразило сожаление в связи с гибелью людей, но не принесло никаких официальных извинений и не реагировало на требования о компенсации. Спустя 10 лет, в 1993 году, правопреемница СССР — Российская Федерация обнародовала записи бортовых самописцев самолёта, которые были подняты советскими водолазами после катастрофы. Они подтвердили версию о том, что пилоты не знали об отклонении от маршрута и не видели советский самолёт-перехватчик.

Одного из тех, кто приказал сбить лайнер, генерала Анатолия Корнукова, через 17 лет после катастрофы президент РФ Владимир Путин наградил орденом "За заслуги перед Отечеством" с одновременным присвоением звания генерала армии. До самой смерти в 2014 году тот работал заместителем гендиректора НПО "Алмаз", производящего зенитно-ракетные комплексы "Бук".

21 февраля 1973 года. Boeing 727 (Ливия)

Рейс Триполи — Бенгази — Каир — Александрия — Манама

Сбит израильскими истребителями F-4E Phantom II недалеко от египетского города Исмаилия

Погибли 108 человек

Обстоятельства: Из-за облачности лайнер ливийской компании Libyan Arab Airlines сбился с курса, оказавшись в небе над Синайским полуостровом, территорию которого после Шестидневной войны контролировал Израиль. Израильские ВВС подняли в воздух два истребителя F-4E Phantom II, которые должны были вынудить лайнер сесть на авиабазе Рефидим. Военные пилоты не смогли связаться с экипажем самолёта-нарушителя по радио. Тогда один из истребителей сделал предупредительный выстрел ракетой поперёк курса самолёта, после чего истребители покачали крыльями, дав международный сигнал "Следуй за мной!". Однако экипаж лайнера был уверен, что находится восточнее Каира, а израильские истребители он принял за МиГи египетских ВВС, которые хотят показать ему дорогу к ближайшему аэродрому. Соответственно, командир лайнера приказал повернуть не в ту сторону, куда на самом деле указывали истребители. Израильское командование расценило это как попытку к бегству, заподозрив, что самолёт угнан боевиками террористической организации "Чёрный сентябрь". Пилотам отдали приказ открыть огонь на поражение. Boeing 727 попытался совершить аварийную посадку, но врезался в дюну. В крушении выжили только четверо пассажиров и второй пилот.

Последствия: Поначалу Израиль отрицал свою вину, но после обнародования данных бортовых самописцев признал факт уничтожения лайнера. Всю ответственность взял на себя начальник генерального штаба Армии обороны Израиля Давид Элазар. После изучения инцидента комиссия ООН решила, что причин вводить санкции против Израиля нет. Тель-Авив выплатил по $28 тыс. компенсации пострадавшим и родственникам погибших.

27 июля 1955 года. L-049 Constellation (Израиль)

Рейс Лондон — Париж — Вена — Тель-Авив

Сбит болгарским МиГ-15 недалеко от города Петрича на западе Болгарии

Погибли 58 человек

Обстоятельства: Самолёт израильской авиакомпании El Al, пройдя Белград, попал в сильную грозу, вынудившую экипаж отклониться от курса. Из-за недостаточного количества радиомаяков на маршруте и воздействия грозы на навигационное оборудование пилоты не поняли, что вошли в воздушное пространство Болгарии. Лайнер перехватили два болгарских истребителя МиГ-15. Проследовав за ним до греческой границы, истребители открыли огонь на поражение, опасаясь, что самолёт-нарушитель может уйти в Грецию. Получив первые пробоины, L-049 изменил курс и попытался сесть на заброшенном болгарском аэродроме, однако истребители ответили на этот манёвр новыми очередями.

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Последствия: Болгарская сторона пыталась скрыть факт расстрела самолёта, но впоследствии была вынуждена принести официальные извинения Израилю, признав, что пилоты истребителей приняли "слишком поспешное решение". Обоих лётчиков понизили в званиях, однако не судили, поскольку генерал болгарских ВВС Величко Георгиев заявил, что они лишь выполняли его приказ. Международный суд в Гааге отклонил иск Израиля: в то время Болгария не входила в его юрисдикцию. Через восемь лет после катастрофы болгарские власти согласились выплатить компенсацию, однако сумма была незначительной — $195 тыс. родственникам всех 58 погибших.