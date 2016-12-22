ООН займется сбором информации о военных преступлениях в Сирии

Генассамблея постановила создать независимую команду для этой цели

Генеральная ассамблея Организации объединенных наций решила организовать независимую команду, которая будет заниматься сбором и анализом доказательств военных преступлений, совершенных в Сирии за все время вооруженного конфликта. Об этом сообщает 112 Украина со ссылкой на Reuters.

Структура нового органа и круг его обязанностей будет определена позже.

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Авторами резолюции, которая должна упростить уголовные разбирательства в национальных и международных судах, выступили Лихтенштейн и Катар.

Всего за принятие соответствующего документа проголосовали 105 государств. Против высказались 15 стран, в том числе Россия, Венесуэла, Китай, Куба, Иран и Сирия. Еще 52 международные делегации от голосования отказались.

Напомним, 19 декабря Генеральная ассамблея ООН утвердила Резолюцию о ситуации с правами человека в Автономной республике Крым и городе Севастополь (Украина). Впервые в документе ООН Россия названа государством-оккупантом, а Крым – оккупированной территорией Украины.