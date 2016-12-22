Три четверти жертв торговли людьми в мире - женщины или девочки, - ООН

Согласно отчету Управления Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности (UNODC), который опубликован в среду, 21 декабря, 51% жертв торговли людьми в мире являются женщинами, а еще 20% - несовершеннолетние девушки.

Об этом пишет Deutsche Welle.

В целом в течение последних десяти лет значительно увеличилось количество детей, которые становятся жертвами торговли людьми. В 2014 году по сравнению с 2004 годом эта цифра выросла более чем в два раза - с 13 до 28 процентов.

При этом преимущественно мальчики становятся жертвами злоумышленников в странах Африки, где более распространено использование принудительного труда, а также попрошайничество и использование детей-солдат.

А в странах Центральной Америки, Карибского бассейна и Южной Америки, где распространено сексуальное рабство, жертвами торговли людьми становятся в основном девушки.

Несмотря на то, что большинство жертв торговцев людьми являются женщинами, за последнее десятилетие заметно увеличилась среди них доля мужчин - с 13 до 21 процента. В UNODC это объясняют тем, что в мире стало более распространенным использование физического рабского труда. Так, в 2014 году четверо из десяти жертв торговли людьми использовались для физического труда, тогда как в 2007 году эта пропорция составляла трое человек из десяти.

Дети и инвалиды используются торговцами людьми для попрошайничества, тогда как других жертв используют для заключения фиктивных браков, съемок в порнографических фильмах или для участия в мошеннических схемах.

Кроме того, в десяти странах сообщалось о случаях торговли людьми для использования их органов.

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Несмотря на существование в 158 странах законов, которые предусматривают уголовную ответственность за торговлю людьми, случаев осуждения за торговлю людьми в мире крайне мало, отмечают в Управлении ООН по наркотикам и преступности. А в 15% стран вообще не зафиксировано ни одного случая осуждения за это преступление.

В отчете UNODC, который выпускают каждые два года, фигурирует и Украина, которая является как страной происхождения, так и страной назначения для жертв торговли людьми. Как отмечается в документе, в то время, когда в большинстве стран Восточной Европы наиболее распространенной является торговля людьми для сексуальной эксплуатации, в Украине все больше жертв используют для физического труда. В Украине доля мужчин, которые становятся жертвами торговли людьми, резко увеличилась в течение последних лет.

UNODC изучала тренды в торговле людьми в мире, проанализировав 63 тысячи случаев, которые произошли в течение 2012-2014 годов. В целом, по данным Международной организации труда, за этот период жертвами торговцев людьми стали около 21 миллиона человек в мире.

