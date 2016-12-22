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Главная » Мир » Среди погибших в берлинском теракте может быть украинец, - Климкин

Среди погибших в берлинском теракте может быть украинец, - Климкин

Среди погибших в берлинском теракте может быть украинец, - Климкин
Павел Климкин / пресс-служба Кабмина

Посольство Украины в Германии ожидает результатов ДНК-экспертизы

22.12.16 57
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Существует большая вероятность, что в результате теракта на рождественской ярмарке в Берлине погиб один гражданин Украины. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Павел Климкин, передает ТСН.

"Сейчас завершается анализ ДНК, есть опасения, что один из украинцев пострадал. Как только анализ ДНК завершится, скажем, возможно, даже сегодня. Скорее всего, я таки должен это сказать, с соболезнованиями — один из украинцев там погиб. Но окончательную информацию ожидаем от немецкой полиции", — заявил Климкин.

Напомним, нападение на посетителей рождественской ярмарки в Берлине произошло вечером 19 декабря. Грузовик врезался в толпу на площади около мемориальной церкви кайзера Вильгельма и проехал по территории ярмарки около 50-80 метров. Число погибших в результате нападения составило 12 человек. Еще 48 человек получили ранения.

Ответственность за нападение взяла на себя экстремистская группировка "Исламское государство".

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