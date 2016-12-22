Китайский интернет-магазин Alibaba попал в "черный список" США

Через него проходит огромный объем контрафакта

Крупнейший китайский онлайн-ритейлер Alibaba снова включен властями США в список "пиратских рынков" из-за массовых продаж нелицензированной продукции. Об этом сообщает Русская служба ВВС.

Четыре года назад компания была исключена из этого списка, однако сейчас власти США заявляют, что через принадлежащую Alibaba Group онлайн-платформу Taobao проходит огромный объем контрафакта.

Президент Alibaba Group Майкл Эванс заявил, что расстроен из-за такого решения. По его словам, пока непонятно, было ли оно принято на основании фактов или же продиктовано политической обстановкой.

Избранный президент США Дональд Трамп в ходе своей кампании обвинял китайские компании в нарушении прав интеллектуальной собственности.

Представители Taobao уверяют, что ужесточили правила контроля за товарами и требуют от поставщиков доказательств подлинности продукции.

В мае руководство Международной коалиции по борьбе с контрафактной продукцией (IACC) приостановило членство Alibaba в организации из-за подозрений в нарушении авторских прав.

Более 250 компаний-членов IACC пригрозили выходом из организации в знак протеста против членства китайского ритейлера.

Alibaba является крупнейшим китайским онлайн-ритейлером. В сентябре 2014 года акции Alibaba Group успешно начали первую торговую сессию на Нью-Йоркской фондовой бирже.