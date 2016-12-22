Россия испытала на сирийцах более 160 новых образцов оружия

На основе этого минобороны РФ скорректировало свои закупки

Министр обороны России Сергей Шойгу рассказал, что за время участия в вооруженном конфликте в Сирии российские военные опробовали в Сирии 162 образца нового вооружения. Об этом сообщает РИА Новости.

"Сто шестьдесят два образца современного и модернизированного вооружения апробированы в ходе боевых действий в Сирии", – отметил глава минобороны РФ.

По словам Шойгу, из-за того, что некоторые виды вооружения не прошли испытания в боевых условиях, минобороны РФ решило приостановить их закупку.

"Выявлены недостатки (во время боевых действий в Сирии, – ред.), которые не проявлялись во время полигонных испытаний. До их устранения прекращена закупка десяти образцов вооружений", – сказал Шойгу.

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Напомним, Россия начала военную операцию в поддержку режима Асада в Сирии 30 сентября 2015 года.

В январе 2016 года Россия и Сирия договорились о бессрочном размещении российской авиагруппы в Сирии.