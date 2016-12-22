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Главная » Мир » Госдеп США предупреждает об угрозе терактов по всей Европе на Рождество
Госдеп США предупреждает об угрозе терактов по всей Европе на Рождество
Рождество в Европе / Фото из открытых источников

Госдеп США предупреждает об угрозе терактов по всей Европе на Рождество

Террористы могут задействовать различную тактику, с использованием как традиционных, так и нетривиальных видов оружия, выбирая в качестве цели как официальные объекты, так и частных лиц

22.12.16 70
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Госдепартамент США выступил с предупреждением об опасности совершения терактов по всей Европе в период предстоящих праздников.

Об этом сообщает Русская служба BBC.

В заявлении ведомства, адресованном гражданам США, говорится, что джихадистская группировка, называющая себя "Исламское государство", и родственные ей организации планируют нападения, целями которых могут стать рождественские мероприятия в европейских странах.

"Заслуживающая доверия информация свидетельствует, что "Исламское государство Ирака и Леванта", "Аль-Каида" и ее филиалы продолжают планировать теракты в Европе с акцентом на предстоящий праздничный сезон и связанные с ними события", - говорится в уведомлении Госдепартамента.

Гражданам США рекомендовано быть особенно осторожными и сохранять бдительность при посещении туристических объектов, в транспорте, других многолюдных местах.

"Следует проявлять осмотрительность во время фестивалей, праздничных мероприятий и ярмарок под открытым небом", - говорится в предостережении. В документе упоминаются нападения, совершенные за последний год исламскими экстремистами в Бельгии, Германии и Турции.

Госдепартамент воздает должное усилиям европейских служб безопасности, направленным на предотвращение терактов, однако указывает, что потенциал для новых нападений сохраняется в различных частях Европы. Отмечается также, что граждане США должны быть готовы к тому, что сочувствующие экстремистам или радикалы-одиночки могут совершать нападения во время рождественского сезона, подчас без предупреждения.

"Террористы могут задействовать различную тактику, с использованием как традиционных, так и нетривиальных видов оружия, выбирая в качестве цели как официальные объекты, так и частных лиц", - предупреждают в ведомстве.

Министерство иностранных дел Украины также предупреждает граждан о возможности терактов в Европе на рождественские праздники и рекомендует во время путешествий воздерживаться от посещения многолюдных мероприятий.

В минувшие выходные французская полиция арестовала семерых человек по подозрению в подготовке террористического нападения. Сообщивший об этом министр иностранных дел не назвал предполагаемую цель исламистов. Однако известно, что в пятницу в Страсбурге открывается одна из старейших и наиболее крупных рождественских ярмарок в мире.

Напомним, в результате трагедии на ярмарке в Берлине погибли 12 человек, еще около 50 получили ранения. Канцлер Германии назвала произошедшее терактом и заявила, что страна не будет закрывать рождественские ярмарки, потому что не хочет жить в страхе.

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