Город, значительная часть объектов которого включена в список мирового наследия ЮНЕСКО, лежит в руинах

После четырех лет войны значительная часть старого города Алеппо, входящего в мировое наследие ЮНЕСКО, лежит в руинах. Журналисты британского издания BBC показали, как изменился облик исторического центра города за последние годы.

Алеппо, второй по величине город Сирии, когда-то был коммерческим, промышленным и туристическим центром страны.

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Напомним, восток Алеппо находился под контролем повстанцев с 2012 года. Но в последние месяцы силы Башара Асада при поддержке российской авиации перешли к активным наступательным действиям и к середине декабря установили свой контроль практически над всей территорией города.

15 декабря началась эвакуация мирного населения и сложивших оружие повстанцев из восточного Алеппо, но с тех пор она несколько раз срывалась. Конфликтующие стороны обвиняют друг друга в нарушении договоренностей.