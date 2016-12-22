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Главная » Мир » В Литве рассказали об активности российских хакеров
В Литве рассказали об активности российских хакеров
Фото: activistpost.com

В Литве рассказали об активности российских хакеров

Постоянно фиксируются попытки проникнуть в правительственную информационную систему

22.12.16 37
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Литва обвиняет Россию в кибератаках на правительственную информационную систему страны. Об этом заявил глава литовского центра кибернетической безопасности Римтаутас Черняускас, передает DW.

Он сообщил, что в течение последних двух лет было выявлено три случая заражения правительственных компьютеров Литвы российскими шпионскими программами. В этом году зафиксировано еще 20 попыток заражения компьютеров шпионским программным обеспечением.

"Шпионские программы, которые мы обнаружили, были установлены менее чем за полгода до того, как они были разоблачены - похожая ситуация, как и в США", - отметил Черняускас.

По его словам, российские шпионские программы передавали все документы, которые им удавалось найти на компьютерах, а также пароли от почты и страниц в социальных сетях, на интернет-адрес, который используется спецслужбами РФ.

"Это только подтверждает, что делаются попытки проникнуть в нашу политическую сферу", - отметил чиновник.

Напомним, согласно данным американской компании по кибербезопасности CrowdStrike хакерская группа Fancy Bear, связанная с российским правительством, вероятно, использовала вредоносные программы на устройствах Android для отслеживания украинской артиллерии и ее целей с конца 2014 до 2016 года.

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